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В Беларуси женщины стали чаще рожать после 40 лет

11.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси все больше женщин в возрасте 40-44 лет становятся многодетными мамами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

У белорусок этой возрастной группы в 2018 году родилось более 2,2 тыс. детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году. При этом больше половины таких женщин (54%) стали мамами как минимум в третий раз.

Всего же в прошлом году в стране родилось около 94 тысяч детей, более половины из них – вторые, третьи и последующие дети в семье.

Что касается вступления в брак, то в 2018 году было заключено свыше 60,7 тыс. союзов. Мужчины в среднем женились в возрасте 28,1 года, а женщины выходили замуж в 26 лет.

Статистический обзор подготовлен к Международному дню семей. Праздник установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается ежегодно 15 мая.



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Так, в 2018 году у белорусок этой возрастной группы родилось более 2,2 тыс. детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году.
 
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