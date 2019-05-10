|
В Беларуси женщины стали чаще рожать после 40 лет
11.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси все больше женщин в возрасте 40-44 лет становятся многодетными мамами, сообщает
У белорусок этой возрастной группы в 2018 году родилось более 2,2 тыс. детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году. При этом больше половины таких женщин (54%) стали мамами как минимум в третий раз.
Всего же в прошлом году в стране родилось около 94 тысяч детей, более половины из них – вторые, третьи и последующие дети в семье.
Что касается вступления в брак, то в 2018 году было заключено свыше 60,7 тыс. союзов. Мужчины в среднем женились в возрасте 28,1 года, а женщины выходили замуж в 26 лет.
Статистический обзор подготовлен к Международному дню семей. Праздник установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается ежегодно 15 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, в 2018 году у белорусок этой возрастной группы родилось более 2,2 тыс. детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)