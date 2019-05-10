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Новый глава МИД Эстонии пообещал взяться за "правильное" написание названия столицы за рубежом

11.05.2019 20:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) пообещал взяться за правильное написание за рубежом названия столицы государства.

Он был возмущен, когда узнал, что в названии Таллина в ряде зарубежных аэропортов на билетах пишут "Таллин" с одним "Н", тогда как на эстонском языке употребляют в названии два "Н".

"Если это утверждение верное, то это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами. Я не забыл, что по поводу этого второго "н" ещё во времена Вайно (Карл Вайно - первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978-1988 годах - ИФ) были ожесточенные споры", - написал глава МИД в субботу в социальных сетях.

Взяться за грамматику его подвигло письмо бывшего депутата парламента Тоомаса Алаталу (Toomas Alatalu) также в социальных сетях.

Экс-депутат сообщил: "Я вчера прилетел из Джербы, и моим пунктом назначения был ТАЛЛИН. Когда я пару месяцев назад вылетал из Фуэртевентуры, пунктом назначения также был ТАЛЛИН. Написал об этом в Министерство иностранных дел - никакой реакции. Поэтому до голосования на Генеральной ассамблеи ООН через путешественников по всему миру надо добиться, чтобы во всем мире знали, что столицей Эстонии является ТАЛЛИНН".

Вопрос о правильном написании поднимался и применительно к современной России. Здесь также считается правильным писать "Таллин" с одним "Н". Так, портал "грамота.ру" пишет, что "Согласно словарям и справочникам правильно: Таллин".

В то же время в русскоязычных СМИ Эстонии согласно требованиям местного законодательства столица государства пишется с двумя "Н". Примечательно, что при написании Тотального диктанта допускаются оба варианта.

Во времена перестройки этот вопрос поднимался на политические высоты. Он рассматривался как один из откликов на возросшее национально-освободительное движение в регионах.

 
 
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Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) пообещал взяться за правильное написание за рубежом названия столицы государства. Он был возмущен,...
 
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