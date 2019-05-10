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«15 лет хожу по друзьям моюсь, потому что в такой антисанитарии это нереально». Как минчане живут с протекающей крышей
Источник материала: СТВ
Льёт, как из ведра! Дыра в крыше дома по улице Красина превратила жизнь этой семьи в заплыв на открытой воде. Повышенная влажность стала идеальной средой для плесени на стенах. Жить и находиться в этой ванной, уверяет героиня, опасно для жизни. Каждая упавшая с потолка капля переполняет чашу терпения хозяев квартиры до критической отметки.
Галина Резонтова:
Галина уверяет: крыша протекает столько, сколько она себя помнит. Многочисленные комиссии установили – кровлю нужно заменить. ЖЭС тотчас сделал ремонт. Спасти положение, правда, это не помогло. Через неделю после долгожданной замены, с приходом дождей семья снова проснулась в аквариуме.
Галина Резонтова:
Дому, где живет Галина, недавно справили полувековой юбилей. Почему тут никак не сделают полноценный капремонт – загадка, над которой бьются промокающие жильцы. Они не раз обращались в администрацию района с этим вопросом – но там лишь разводят руками.
Галина Резонтова:
Галина сделала очередную попытку решить вопрос и оставила заявку в службу 115. Спустя 7 месяцев женщине пошли навстречу – и наконец-то заменили дырявую трубу. Спустя несколько недель проблема вернулась – теперь вода с крыши просто хлещет струей.
Галина Резонтова:
Отчаявшись решить проблему с коммунальщиками, женщина позвонила на «горячую» линию СТВ. Чтобы узнать, почему крыша и по сей день напоминает дуршлаг, съёмочная группа направляется в ЖЭУ.
Лилия Ермолаева, директор КУП «ЖЭУ №4 Заводского района г. Минска»:
Галина Резонтова:
У директора своя версия происходящего в квартире на Красина – хозяйка на порог не пускает специалистов. А рядовой сантехник и мастер не устраивают женщину, она согласна доверить проблемную крышу только спецкомиссии.
Лилия Ермолаева:
Галина Резонтова:
Про непрекращающийся потоп в квартиры Галины наслышаны сотрудники всех коммунальных служб района. Как вода попадает в квартиру – по-прежнему загадка, над которой они бьются без результатов.
Павел Паплевко, инженер КУП «ЖЭУ №4 Заводского района г. Минска»:
По словам директора ЖЭСа, экспертную комиссию с кровельщиками предоставлял местный ЖРЭО, но прокомментировать съёмочной группе СТВ ситуацию с дырявой крышей там наотрез отказались. Когда закончится утомительная война с водной стихией, героиня этого сюжета не знает по сей день. Мы будем следить за развитием событий.
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«15 лет хожу по друзьям моюсь, потому что в такой антисанитарии это нереально». Как минчане живут с протекающей крышей
Льёт, как из ведра! Дыра в крыше дома по улице Красина превратила жизнь этой семьи в заплыв на открытой воде. Повышенная влажность стала идеальной средой для...
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