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Александр Лукашенко оценил готовность Студенческой деревни к приёму участников II Европейских игр. Репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общий дом для 4 тысяч атлетов. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр оценил Президент. 11 мая Александр Лукашенко посетил обновленную Студенческую деревню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общежития в ней по условиям проживания теперь на уровне трехзвездочного отеля. Практически готовы к приему делегаций кухня и столовая. С подробностями – корреспондент Юлия Бешанова.
Юлия Бешанова, СТВ:
Во время игр в городке будут жить команды из 50 стран. Это около 6 тысяч человек. Сегодня практически всё готово к приему гостей. Свои двери для делегаций комплекс распахнет уже 15 июня. Спортивный быт организуют по самым высоким стандартам. Атлетам для максимальных результатов необходим особый уровень комфорта. Все детали подготовки к континентальным соревнованиям глава государства контролирует лично.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Жилье в Студенческой деревне после реконструкции и ремонта практически будет доведено до уровня трехзвездочных отелей. Так что студенты, которые сейчас получили места в других общежитиях, после Европейских игр вернутся в гораздо более комфортные условия. Да и мест станет больше. В 2020 году в Беларуси комнаты получат 97 % обучающихся в вузах.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Александр Лукашенко:
Европейские игры для нашей страны – не только имиджевый проект. Это мощный толчок для развития. Сейчас активно обновляется инфраструктура. Но в погоне за новинками главное – не потерять из вида действующие объекты культуры, науки и спорта.
Александр Лукашенко подчеркивает: хозяйский подход на вверенных территориях – персональная ответственность каждого министра.
Александр Лукашенко:
Опыт возведения к Европейским играм современных строительных конструкций по экономным технологиям глава государства рекомендует взять на вооружение. Главное – все построенные к соревнованиям объекты по максимуму использовать и после стартов. Например, этот обеденный зал для атлетов переоборудуют в универсальный спортзал.
Столовая по размерам и масштабу действительно больше напоминает спортивный зал. Одновременно здесь могут, например, пообедать до 2 тысяч человек. Причем обслуживать спортсменов будут круглосуточно 650 специалистов.
Александр Лукашенко:
В ежедневном меню как минимум две с половиной сотни блюд из поваренных книг со всего мира. Но готовить их будут преимущественно из белорусских продуктов.
Анатолий Сивак:
Александр Лукашенко:
Анфимов придет, проверит на предмет того, насколько мы тут использовали свое. Мы должны показать свое лицо: свою продукцию, свою культуру.
Самая многочисленная команда прибудет из России. Разместится она рядом с нашими спортсменами. В распоряжении каждой сборной – офис, жилые комнаты и медблоки.
Осталось навести последний лоск: высадить цветы, облагородить территорию. Собственных сил и желания жить в красоте и уюте для этого дела вполне достаточно. Причем не только в пределах Студенческой деревни – в масштабах всей страны.
Александр Лукашенко:
Я привожу пример. Я во Дворец Независимости заезжал. Я собрал своих сыновей, говорю: «Так, мы должны вот эти дубы посадить». Они выросли уже, большие, растут.
Наведение лоска, прием гостей – дело, конечно, затратное. Но у рачительного хозяина такие вложения оборачиваются инвестициями.
Александр Лукашенко:
Мы – люди не бедные, можно сказать, но и не богатые, чтобы разбрасываться добром. Всё поработает там две недели, а потом годы должно эксплуатироваться нашими детишками.
Большие число спортплощадок для нас не самоцель. Важнее то настроение и дух единения, которые царят в стране во время международных стартов.
Александр Лукашенко:
Чтобы познакомится со страной и поболеть за спортсменов, в Минск приедут не менее 30 тысяч иностранных туристов. Конечно, при таком количестве гостей мелочей не бывает. Ведь первое впечатление от страны создается по самым обыденным, но таким важным вещам: чистота, порядок, благоустройство. Беларусь славится этими качествами. Практически всё готово, осталось дошлифовать мелочи.
Фото. Студенческая деревня после ремонта
Фото. Студенческая деревня после ремонта
Фото. Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, в которой разместят участников II Европейских игр
Фото. Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, в которой разместят участников II Европейских игр
Фото. Обновленная Студенческая деревня теперь на уровне трехзвездочного отеля
Фото. Обновленная Студенческая деревня теперь на уровне трехзвездочного отеля
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Александр Лукашенко оценил готовность Студенческой деревни к приёму участников II Европейских игр. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Общий дом для 4 тысяч атлетов. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр оценил Президент. 11 мая Александр Лукашенко...
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