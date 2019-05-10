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«Скоро наша Синекокая превратится в хлам». Президент призвал активнее использовать посуду из стекла
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр 11 мая оценил Президент. Обновленная Студенческая деревня на время соревнований станет домом для 4 тысяч атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не везде стремление к экономии работает в плюс. Дешевый пластик Президент требует вывести из оборота. Во всем цивилизованном мире на столе – стекло. Причем переработанное и не один раз.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо, как в Швейцарии и Швеции, 50-60 % перерабатывать мусора. А стеклотару вот эту надо всю использовать. Швейцария вообще не производит новое стекло. Она из боя делает всё. И от этого надо уходить. Я не говорю, что это мгновенно, но это надо делать.
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Новости Беларуси. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр 11 мая оценил Президент. Обновленная Студенческая деревня на время...
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