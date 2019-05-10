ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Скоро наша Синекокая превратится в хлам». Президент призвал активнее использовать посуду из стекла

11.05.2019 22:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр 11 мая оценил Президент. Обновленная Студенческая деревня на время соревнований станет домом для 4 тысяч атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко оценил готовность Студенческой деревни к приёму участников II Европейских игр. Репортаж СТВ

Не везде стремление к экономии работает в плюс. Дешевый пластик Президент требует вывести из оборота. Во всем цивилизованном мире на столе – стекло. Причем переработанное и не один раз.

«Скоро наша Синекокая превратится в хлам». Президент призвал активнее использовать посуду из стекла

«Скоро наша Синекокая превратится в хлам». Президент призвал активнее использовать посуду из стекла

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хватит этого пластика. Мало то что травим людей, так мы еще и засоряем природу. И скоро наша Синекокая превратится в хлам. Поэтому надо заканчивать. У нас же мощности есть. У нас же бумаги – сколько хочешь, стекла – сколько хочешь, девать некуда. Надо производить. Пусть это будет на копейку дороже, но человек будет понимать, что он лишних 10 копеек заплатил, так он здоров будет. Это же здоровье. Все от этого отказываются.

Нам надо, как в Швейцарии и Швеции, 50-60 % перерабатывать мусора. А стеклотару вот эту надо всю использовать. Швейцария вообще не производит новое стекло. Она из боя делает всё. И от этого надо уходить. Я не говорю, что это мгновенно, но это надо делать.

«Наша Олимпиада должна быть самой душевной». Александр Лукашенко о II Европейских играх

«Скоро наша Синекокая превратится в хлам». Президент призвал активнее использовать посуду из стекла

«Скоро наша Синекокая превратится в хлам». Президент призвал активнее использовать посуду из стекла

«Скоро наша Синекокая превратится в хлам». Президент призвал активнее использовать посуду из стекла
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр 11 мая оценил Президент. Обновленная Студенческая деревня на время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика