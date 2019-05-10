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Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

11.05.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Красиво жить не запретишь. Год назад герой этого сюжета программы «Добро пожаловаться» решил прокачать авто – установить в новенькой иномарке ламбо-двери. Молодой человек доверил сложную работу одному из столичных тюнинг-ателье. Мужчина уверяет – ему обещали в кратчайшие сроки выполнить работу. Для начала апгрейта авто не хватало лишь одного – мастера попросили достать эксклюзивные запчасти.

Альберт Акимов:
Петли я сам приобрёл на территории Российской Федерации. Петли они оценили, сказали, что хорошие.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Альберт отогнал авто в мастерскую и стал ждать. Шли дни, недели, месяцы, а обещанный ремонт так и не кончался – мастера лишь кормили завтраками.

Альберт Акимов:
Каждые три месяца они мне обещали, сказали нужно купить какое-то железо посильнее, потому что двери гнутся и не получается ничего сделать.

Бесконечные обещания затянулись на целый год. Устав ждать, Альберт решил забрать машину и приехал на СТО. От увиденного мужчина чуть не потерял дар речи. По словам молодого человека, его роскошная иномарка превратилась в груду металлолома.

Десяток царапин и вмятин, шатающиеся двери, а переднее крыло и вовсе исчезло. Раздосадованный клиент позвонил на «горячую» линию СТВ.

Альберт Акимов:
Она не до конца сделана, потому что типа тут крыло мешает. Они только когда установили, поняли, что у них это не получилось. Но, то, что меня очень сильно возмутило: когда они открывали двери, вот здесь был амортизатор, и это всё просто повыстреливало. Они говорят: «Ой, ну так получилось». Но, мол машина год стояла – давай нам деньги за это. Ну, такая петля получилась. Абы как приварили – всё равно деньги ты должен. Я говорю: «Так вы не выполнили работу. Ребят, какие деньги? Выполните работу и всё будет». Они говорят: «Всё – машину мы тебе не отдадим».

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Герой сюжета уверяет – его новая машина безнадежно испорчена, ведь после стольких недель под открытым небом она может попросту не завестись.

Чтобы проверить опасения к делу подключается независимый эксперт. Заглянув под капот железного коня, тот выносит заключение – состояние машины далеко от идеала, а внутри явно не хватает деталей.

Александр Ильин, автоэлектрик:
Чтобы не было вариантов различных у владельцев СТО, что там аккумулятор сел, что у них нечем прикурить, и так далее – приехали уже с заведомо исправным аккумулятором. Начал смотреть. Были подключены клеммы не те, которые надо. Не к тем местам, которые должны быть. Не буду говорить, чья это провокация, или по ошибке было сделано. И не хватало ещё трёх предохранителей.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Как оказалось, всё это время за съёмками программы внимательно наблюдал владелец автосервиса. Его Альберт и винит во всех бедах. На просьбу съёмочной группы СТВ прокомментировать несостоявшийся тюнинг он клянет журналистов по матушке.

Неожиданно к разговору присоединяется председатель гаражного кооператива, на территории которого и кипят страсти. Мужчина поясняет – он вряд ли прольёт свет по ситуации с испорченной машиной, но по работе самого ателье у него уйма нареканий.

Анатолий Петрикевич, председатель гаражного кооператива «Антей»:
С этими ребятами постоянно проблемы. Машины ставят – никогда не убирают. Люди постоянно ездят к ним. Постоянно их ищут. Какие-то у них постоянно разборки. Это вот с первого дня, как они купили гараж – с первого дня всё время проблемы. Документы у них ИП есть, но официального разрешения на работу здесь у них я не видел.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Мужчина и сам проработал автомехаником не один десяток лет, и не понаслышке знает про элитный тюнинг, в том числе установку дверей-ножниц. С его слов, у этого ателье пока вряд ли хватит опыта и квалификации для такой трудоёмкой работы.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Анатолий Петрикевич:
Вот когда клип снимали Серёги, на его эту бэху ставили ламбо-двери. Делали, наверное, месяца полтора. Эта машина стоит здесь уже год. Приварить можно, но отрегулировать в таких условиях – здесь просто невозможно сделать это. Я не знаю, как они берутся за то, что они не умеют. В состоянии, я видел, она была в идеальном, когда её привезли. Она была на ходу.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Ещё одна попытка связаться с тюнинг-ателье – на этот раз по телефону. Трубку снимает второй учредитель фирмы – от очной ставки с героем сюжета он категорически отказывается. Владелец сервиса заявляет – Альберт лишь прикинулся обманутым клиентом, на самом деле – мошенник он сам.

Денис Романчук, владелец тюнинг-мастерской:
Просто некоторые обманывают людей. Сначала привозят машину, ставят, а потом начинаются претензии, что что-то сделано не так, когда заведомо привозят её в нерабочем состоянии.

Так и не решив проблему с автомобилем, Альберт делает очередной ход конём – и прямо под прицелом телекамер вызывает наряд милиции.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Прибытие правоохранителей чудодейственным образом меняет ситуацию – находится пропавшее крыло автомобиля, а на лобовом стекле появляются ключи. Да и сам хозяин ателье, прятавшийся в гараже, выходит.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Все участники спора готовы доказывать свою правоту. Но герой сюжета, обратившийся за помощью в редакцию программы, чувствует себя, как рыба в воде. Имя Альберта Акимова на просторах Интернета уже давно стало нарицательным – про непреодолимую тягу молодого человека к вниманию и скандалам наслышана вся страна. Телеведущий, владелец рекламного агентства, фотограф – какие только амплуа молодой человек на себя не примерял. То поиски жены превращал в шоу, то устраивал фальш-кастинги в популярные российские сериалы.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Самым громким делом в послужном списке хайпожора стало дело о незаконном размещении рекламы на денежных банкнотах. Тогда Акимов отделался штрафом.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Игорь Жерносек, знакомый Алексея/Альберта Акимова:
Я называю его Лёша, потому что он всё так и говорит, что он Лёша. Знаю его давно, наверное, восемь лет. Деятельность его кроется мраком. Никто не знает, чем он на самом деле занимается.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Знакомый мужчины уверяет: история о сломанной машине – очередная попытка заявить о себе. По словам молодого человека, авто, которое он сдал в ремонт – не новенькая иномарка, а старая рухлядь.

Игорь Жерносек:
Она у него очень давно, если честно. Сколько я её знаю, столько она ремонтируется, улучшается, модернизируется. И с ней постоянно какие-то проблемы. Всё хуже становится. Неделю он на ней ездит, и потом месяц ремонтируется. Так было постоянно. Возможно, это просто машина неудачная. И я ему уже давно предлагал её продать, тогда бы не было проблем.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Версию о том, что машина Альберта изначально дышала на ладан, готов поддержать и другой его знакомый. Мужчина провернул с ним точно такую же аферу.

Владислав Мишкевич:
Он написал, что нужно подготовить автомобиль к покраске. Мы с ним списались, он показал мне машину – это был «Запорожец» старый. Он попросил, чтобы я отодрал всю краску и загрунтовал автомобиль, выровнял вмятины, которые на нём были. Он мне дал материал и я приступил к работе. Где-то за неделю всё не спеша сделал. Я ему написал, что машина готова и её можно забрать. После этого полгода прошло – она стояла целую зиму. Он приехал её забирать, часть денег отдал, остальное сказал – потом. И ещё спрашивал – почему машина ржавая. Я ему объяснил: она полгода стояла под снегом – это плохой вариант, надо было забирать её раньше. Он её забрал, потом после этого до него было не дозвониться, не написать: в чёрные списки меня закинул.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

После очередной проверки, в милиции вынесли свой вердикт – в деятельности тюнинг-ателье нет состава преступления.

Ольга Стрельчёнок, официальный представитель Заводского РУВД г. Минска:
В Заводское РУВД столицы поступило заявление от жителя Минска о привлечении к уголовной ответственности работников одной из станций технического обслуживания, по факту некачественно выполненных работ по переоборудованию дверей автомобиля и хищения с него заводских креплений дверей. По данному заявлению, в рамках Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь проведена проверка. По результатам проверки, сотрудниками Заводского РУВД было установлено, что в действиях работников СТО отсутствует состав уголовно наказуемого деяния. Между заявителем и работником усматриваются гражданско-правовые отношения, которые необходимо разрешать в порядке гражданского судопроизводства, путём подачи искового заявления в суд. О данном решении заявитель был письменно уведомлён в установленные законом сроки.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

После длительных разбирательств, владелец ателье всё же согласился дать интервью и пролить свет на таинственную историю с тюнингом. По его словам, изначально они были в ладу с Акимовым и работали вместе над преображением машины.

Владислав Романчук, владелец тюнинг-мастерской:
Мы очень долго не брались за эту машину, наверное, он нас упрашивал 2 года. Думаем, ладно сделаем машину, потому что человек очень навязчивый. Машина была, вообще, в ужасном состоянии. Мы ему сказали, что его петли не станут нормально, потому что они самодельные. Он сказал: «Ребята, ну я уже купил, давайте поставим эту сторону и посмотрим, что будет. Как она будет работать». Он давал нам исключительно металл, который туда пошёл. Мы за работу даже в минус ушли. В переписке он пишет: «Ребята, у меня к вам никаких претензий нет. Я готов вкладывать бабки, доделаем машину, будем вместе кататься».

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Отношения испортились, когда клиент увидел первый счёт за апгрейд. Тогда он наотрез отказался платить, а потом и вовсе пригрозил, что испортит репутацию компании.

Владислав Романчук:
В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей». Может, он надеялся, что не отдаст деньги просто и за счёт телевидения, милиции или вот этих заявлений он просто соскочит платить за работу.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Юристы, досконально изучив все хитросплетения этой истории, заверяют – найти зачинщика ссоры по закону будет почти невозможно. У обеих сторон отсутствует договор.

Татьяна Семешко, управляющий партнёр адвокатского бюро:
Правоотношения между сторонами: людьми, которые сдают транспорт на ремонт, и СТО регулируются, в первую очередь, законом о защите прав потребителей. Но немаловажное значение играет между сторонами заключённый договор. Было бы чётко прописано: какие обязанности берёт на себя СТО, какую сумму они оговаривают за выполнение определённого перечня работ, какие обязанности лежат на хозяине этого автомобиля. В данном случае этого ничего нет, и это для обеих сторон минус. Потому что, даже если они сейчас попытаются, скажем так, выяснить отношения в суде, то это будет крайне сложно. И одной стороне будет очень сложно доказать свою позицию, и другой стороне.

Шоумен Акимов против СТО: «В переписке он говорил: «Если меня кто-то обидит, у меня достаточно медиасвязей»

Ржавый или новый автомобиль был отдан на тюнинг, качественно ли сделан ремонт узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.
 
Теги: Минск
 
 
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Красиво жить не запретишь. Год назад герой этого сюжета программы «Добро пожаловаться» решил прокачать авто – установить в новенькой иномарке ламбо-двери....
 
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