Футболист сборной Беларуси стал факелоносцем эстафеты II Европейских игр в Будапеште

Источник материала: Tut.by

Очередной отрезок выдался невероятно насыщенным для рабочей группы эстафеты огня «Пламя мира». Впервые на маршруте презентация состоялась сразу в двух столицах за один день, сообщает minsk2019.by .



Фото: minsk2019.by

9 мая с самого утра группа начала работу в столице Австрии — несмотря на дождь и не слишком солнечную погоду.

Гости церемонии смогли не только узнать об эстафете «Пламя мира», но и познакомиться с главными надеждами австрийцев на II Европейских играх. Официальную часть мероприятия вел шеф миссии Австрии в Минске — Кристоф Зибер. Кстати, Кристоф — обладатель золотой медали Олимпиады в Сиднее в не совсем традиционном виде спорта для Австрии — виндсерфинге.



Кристоф Зибер. Фото: minsk2019.by

Кристоф Зибер (шеф миссии Австрии на II Европейских играх 2019 года):

— Эстафета огня — замечательное событие. Я очень рад, что Вена была удостоена такой чести встретить ее у себя в гостях. «Пламя мира» — это символ дружбы и сплоченности европейского континента. К сожалению, нам немного не повезло с погодой, но от этого я только еще больше впечатлился смелостью байкеров, которые, невзирая на погодные условия, продолжают свой путь по Европе.

— До II Европейских игр осталось совсем немного времени, расскажите о подготовке команды Австрии к поездке в Минск…

— Наша команда активно готовится к соревнованиям, работает на полную мощность. В составе австрийской делегации в Минск приедут 65 спортсменов. Это несколько меньше, чем было на I Европейских играх в Баку, но это не отменяет наших ожиданий от выступления команды в белорусской столице. Тем более что там можно будет набрать необходимые очки для квалификации на Олимпийские игры-2020 в Токио.

В Вене факелоносцем стала известная скрипачка, лауреат международных конкурсов Юлия Лебеденко. Она также поделилась своими эмоциями от участия в эстафете.



Юлия Лебеденко. Фото: minsk2019.by

— Для меня большая честь стать факелоносцем такой замечательной эстафеты. Надеюсь, что II Европейские игры привлекут внимание всей Европы к нашей стране. Эстафета «Пламя мира» уже стала визитной карточкой II Европейских игр. И если у кого-то были сомнения насчет того, стоит ли посетить Беларусь, то эти сомнения обязательно развеются, — сказала Юлия Лебеденко.



Фото: minsk2019.by

После завершения мероприятий в Вене команда эстафеты отправилась в Будапешт, где огонь II Европейских игр уже ждали участники церемонии его встречи в Венгрии.

Венгерский олимпийский комитет организовал пробег по центральным улицам Будапешта, в котором участвовали более 100 факелоносцев. Для каравана эстафеты, который включал в себя 5 автобусов, несколько машин группы поддержки, а также колонну байкеров, был перекрыт весь центр венгерской столицы. Первым факел с «Пламенем мира» поднял над собой президент Венгерского олимпийского комитета Кристиан Кульчар.

Завершали пробег посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев, руководитель байкерского клуба The One Chapter Belarus Евгений Бейзак и белорусский футболист, игрок венгерского «Ференцвароша» Николай Сигневич.



Фото: minsk2019.by

Николай Сигневич (белорусский футболист, игрок ФК «Ференцварош»):

— Очень горд, что выбор пал именно на меня, и меня посчитали достойным этой чести быть факелоносцем эстафеты «Пламя мира». Конечно, когда узнал, что мне предстоит такая миссия, осознание этого пришло не сразу. Со временем, когда я поделился этой новостью с женой и родными, то ощутил, насколько это важно для нашей страны.

Кристиан Кульчар (президент Венгерского олимпийского комитета):

— Мы очень рады тому, что путь эстафеты проходит через Будапешт. Постарались создать настоящий фестиваль вокруг этого события и благодарны организаторам эстафеты за то, что они пошли навстречу нашим пожеланиям, позволив организовать праздник именно таким, каким мы хотели его увидеть. В нем мы постарались объединить как спортивные, так и простые человеческие ценности.



Кристиан Кульчар. Фото: minsk2019.by

В последний раз огонь подобной эстафеты был в Будапеште около 50 лет назад, перед Олимпиадой 1972 года в Мюнхене. Поэтому сегодняшняя встреча с «Пламенем мира» — это очень эмоциональный момент для всех жителей Будапешта и Венгрии. Благодаря таким эстафетам ты понимаешь важность подобных событий в современном мире.

На II Европейских играх Венгрию будут представлять 125 атлетов. Конечно, мы ждем наград от своих атлетов и надеемся превзойти медальный показатель Баку-2015. Даже если нам это не удастся, надеемся, что все венгерские спортсмены покажут свои лучшие результаты, а также подарят максимум положительных эмоций зрителям, которые будут наблюдать за соревнованиями, — сказал Кристиан Кульчар.



Фото: minsk2019.by

































После яркого завершения очередного дня эстафеты у рабочей группы осталось всего несколько часов на то, чтобы перезарядиться и снова отправиться в путь. Совсем скоро на маршруте эстафеты «Пламя мира» появятся новые точки — Братислава и Брно.