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Гродненщина в первом квартале нынешнего года выполнила основные ключевые показатели социально-экономического развития

11.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненщина в первом квартале нынешнего года выполнила основные ключевые показатели социально-экономического развития

Итоги социально-экономического развития области в январе-марте рассмотрены на заседании областного исполнительного комитета.

В заседании приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Тамара Долгошей и Александр Маркевич.

Как отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов, объем валового регионального продукта в январе-марте составил 2,2 миллиарда рублей, или 100,9% к уровню соответствующего периода прошлого года. Производительность труда по ВРП за январь–февраль сложилась на уровне 101,9%. Темп роста валовой добавленной стоимости в промышленности составил 103,6% (удельный вес в ВРП – 40,9%). В целом по области за январь – март произведено промышленной продукции на сумму 2892,9 миллиона. рублей, что составляет в объеме республики 10,4%. Стабильно функционирует социальная сфера. Однако ситуация в разрезе районов и предприятий разная. 

Особое внимание предстоит уделить наращиванию производства продукции сельского хозяйства. Требует улучшения и ситуация в строительном комплексе. Нужно более высокими темпами возводить жилье.

– Прежде всего необходимо обеспечить жильем многодетные семьи. Это непростая задача, ей должны заниматься не только комитет по строительству и архитектуре облисполкома, но и специалисты в каждом районе. От ее решения зависит и улучшение демографической ситуации, – считает руководитель области. 

Гродненщина в первом квартале нынешнего года выполнила основные ключевые показатели социально-экономического развития

По словам председателя облисполкома, в центре внимания всей вертикали исполнительной власти по-прежнему должны быть уровень зарплаты, вопросы занятости, регулирования цен.

Как доложила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, область выполнила основные восемь ключевых параметров социально-экономического развития, в том числе показатели по валовому региональному продукту, производительности труда, экспорту товаров и услуг, прямым иностранным инвестициям на чистой основе.

ВРП сложился на уровне чуть выше прогнозного значения. Положительный вклад внесли промышленность, торговля, транспорт. 

Гродненщина в первом квартале нынешнего года выполнила основные ключевые показатели социально-экономического развития

Обеспечен и параметр по росту заработной платы. Остается актуальным уменьшение разрыва по уровню зарплаты в разрезе районов и предприятий.

Экспорт товаров составил 207,8 миллиона долларов или 123,8%. Особенно нарастили объемы продаж предприятия без ведомственной подчиненности в результате ранее реализованных проектов по модернизации действующих и созданию новых производств (ООО «Белагротерминал», ООО «Белагроферт», ООО «Кроноспан НТ»).

Основу экспорта организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, обеспечивает деятельность предприятий ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» (удельный вес 88,4%).

По СЭЗ «Гродноинвест» темп роста экспорта товаров составил 183,6%.

В Китайскую Народную Республику (с учетом Гонконга и Тайваня) в январе–феврале 2019 года экспортировано товаров на 2 миллиона долларов (рост в 3,2 раза). 

Гродненщина в первом квартале нынешнего года выполнила основные ключевые показатели социально-экономического развития

Экспорт услуг (без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления) достиг 34,4 миллиона долларов, или 114,9%.

За январь–март в области выполнен и показатель по количеству граждан, трудоустроенных на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств.

Шла речь о необходимости систематической слаженной работы по сдерживанию роста цен.

О ситуации в АПК рассказал первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук.

В сельхозорганизациях произведено продукции на сумму почти 430 миллионов рублей, что составило 97,7% к уровню января-марта прошлого года. Производство молока составило 296 тысяч тонн, что на 12,4 тысячи тонн выше аналогичного периода 2018 года. При этом реализация молока выросла на 5,4%. 

Гродненщина в первом квартале нынешнего года выполнила основные ключевые показатели социально-экономического развития

Среди названных задач – не допустить снижения поголовья дойного стада, нарастить объемы производства молока и мяса. С целью обеспечения поголовья кормами будут увеличены посевы культур на зеленый корм, расширены площади под люцерну. В летне-пастбищный период почти половина коров будут на выпасе. Одна из важнейших задач на ближайшее время – первый укос трав. Для этого технику необходимо подготовить заранее.

Как отмечалось, отсутствие дождей и заморозки в отдельных районах негативно сказываются на состоянии яровых культур. Как подчеркнул помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, необходимо своевременно обследовать посевы и при необходимости принимать экстренные меры.

Иван Лавринович также обратил внимание на необходимость увеличения заработной платы в строительной отрасли. С целью наращивания объемов работ строительным организациям необходимо активизировать работу, используя весь световой день. 

Гродненщина в первом квартале нынешнего года выполнила основные ключевые показатели социально-экономического развития

О состоянии дел в строительной отрасли доложил заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко. В январе-марте выполнено строительно-монтажных работ на 380 миллионов рублей (92,1% к аналогичному периоду прошлого года). Введено в эксплуатацию 76,5 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 18,7% годового задания. Для многодетных семей построено 139 квартир.

Затрагивались вопросы наращивания объемов строительства арендного жилья, предусмотренные Директивой Президента Республики Беларусь №8.

На заседании были заслушаны руководители районов, которые недостаточно работают по выполнению доведенных параметров социально-экономического развития.

 Руководителям районов нужно контролировать ситуацию, чтобы не упали достигнутые показатели развития. Резервы для экономического роста есть. Задача стоит — сделать все возможное, чтобы выполнить заданные правительством параметры по итогам полугодия и по году в целом, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
 
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Итоги социально-экономического развития области в январе-марте рассмотрены на заседании областного исполнительного комитета. В заседании приняли участие...
 
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