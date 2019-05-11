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Дорога к Южному рынку, реконструкция набережной в Слониме. Прямую линию провел председатель областного Совета депутатов Игорь ЖУК
11.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На прямую линию обратились жители гродненского микрорайона Ольшанка с просьбой привести в порядок дорогу от Южного рынка до черты города. Присутствовали на прямой линии сотрудник объединения жилищно-коммунального хозяйства подробно рассказал, что часть дороги включена в план городских ремонтов уличной сети, работы будут проведены в конце лета. Также в ближайших планах обновление детской площадки на улице Кремко в микрорайоне Вишневец.
Лидчанин позвонил по поводу дома, включенного в списки капитальных ремонтов на нынешний год. Он обеспокоен тем, что к работам здесь еще не приступили. Вопрос адресован районному управлению жилищно-коммунального хозяйства, где должны дать подробное разъяснение. В Гродно такие вопросы не возникают по простой причине: списки капремонта жилого фонда были утверждены в первом квартале, обнародованы на сайте горисполкома и в СМИ. В них указаны сроки проведения ремонтов, ответственные за выполнение работ. Второй звонок также из Лиды касался недостаточного снабжения горячей водой дома по проспекту Победы. Вопрос взят на контроль управлением жилищно-коммунального хозяйства облисполкома.
Некоторые дома в Коробчицах Гродненского района обещали подключить в сельскому водопроводу, но пока этого не сделано. Просьба ускорить решение вопроса адресована Гродненскому райисполкому.
В нынешнем году в Слониме пройдет День белорусской письменности. Город приводится в порядок, в том числе набережная канала Огинского. Звонившие на прямую линию горожане предлагали не обойти стороной и набережную реки Щара. Они предложили разбить здесь еще одну зону отдыха, посадить деревья, установить скамейки.
Жителей деревни Пушкари Гродненского района в последнее время беспокоит, по их мнению, повышенный шум на расположенном рядом предприятии, которое работает в три смены. Им посоветовали обратиться в санэпидслужбу, которая замеряет уровень производственных шумов.
Всего на прямую линию поступило более 20 звонков. Большинство звонивших интересовали вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства, наведение порядка на земле.
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Дорога к Южному рынку, реконструкция набережной в Слониме. Прямую линию провел председатель областного Совета депутатов Игорь ЖУК
На прямую линию обратились жители гродненского микрорайона Ольшанка с просьбой привести в порядок дорогу от Южного рынка до черты города. Присутствовали на...
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