Дорога к Южному рынку, реконструкция набережной в Слониме. Прямую линию провел председатель областного Совета депутатов Игорь ЖУК

Источник материала: Вороновская газета





На прямую линию обратились жители гродненского микрорайона Ольшанка с просьбой привести в порядок дорогу от Южного рынка до черты города. Присутствовали на прямой линии сотрудник объединения жилищно-коммунального хозяйства подробно рассказал, что часть дороги включена в план городских ремонтов уличной сети, работы будут проведены в конце лета. Также в ближайших планах обновление детской площадки на улице Кремко в микрорайоне Вишневец.

Лидчанин позвонил по поводу дома, включенного в списки капитальных ремонтов на нынешний год. Он обеспокоен тем, что к работам здесь еще не приступили. Вопрос адресован районному управлению жилищно-коммунального хозяйства, где должны дать подробное разъяснение. В Гродно такие вопросы не возникают по простой причине: списки капремонта жилого фонда были утверждены в первом квартале, обнародованы на сайте горисполкома и в СМИ. В них указаны сроки проведения ремонтов, ответственные за выполнение работ. Второй звонок также из Лиды касался недостаточного снабжения горячей водой дома по проспекту Победы. Вопрос взят на контроль управлением жилищно-коммунального хозяйства облисполкома.

Некоторые дома в Коробчицах Гродненского района обещали подключить в сельскому водопроводу, но пока этого не сделано. Просьба ускорить решение вопроса адресована Гродненскому райисполкому.

В нынешнем году в Слониме пройдет День белорусской письменности. Город приводится в порядок, в том числе набережная канала Огинского. Звонившие на прямую линию горожане предлагали не обойти стороной и набережную реки Щара. Они предложили разбить здесь еще одну зону отдыха, посадить деревья, установить скамейки.

Жителей деревни Пушкари Гродненского района в последнее время беспокоит, по их мнению, повышенный шум на расположенном рядом предприятии, которое работает в три смены. Им посоветовали обратиться в санэпидслужбу, которая замеряет уровень производственных шумов.

Всего на прямую линию поступило более 20 звонков. Большинство звонивших интересовали вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства, наведение порядка на земле.

Николай ШЛЫК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/