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Дорога к Южному рынку, реконструкция набережной в Слониме. Прямую линию провел председатель областного Совета депутатов Игорь ЖУК

11.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дорога к Южному рынку, реконструкция набережной в Слониме. Прямую линию провел председатель областного Совета депутатов Игорь ЖУК

На прямую линию обратились жители гродненского микрорайона Ольшанка с просьбой привести в порядок дорогу от Южного рынка до черты города. Присутствовали на прямой линии сотрудник объединения жилищно-коммунального хозяйства   подробно рассказал, что часть дороги включена в план городских ремонтов уличной сети, работы будут проведены в конце лета. Также в ближайших планах обновление детской площадки на улице Кремко в микрорайоне Вишневец.

Лидчанин позвонил по поводу дома, включенного в списки капитальных ремонтов на нынешний год. Он обеспокоен тем, что к работам здесь еще не приступили. Вопрос адресован районному управлению жилищно-коммунального хозяйства, где  должны дать подробное разъяснение. В Гродно такие вопросы не возникают по простой причине: списки капремонта жилого фонда были утверждены в первом квартале, обнародованы на сайте горисполкома и в СМИ. В них указаны сроки проведения ремонтов, ответственные за выполнение работ. Второй звонок также из Лиды касался недостаточного снабжения горячей водой дома по проспекту Победы. Вопрос взят на контроль управлением жилищно-коммунального хозяйства облисполкома.

Некоторые дома в Коробчицах Гродненского района обещали подключить в сельскому водопроводу, но пока этого не сделано. Просьба ускорить решение вопроса адресована Гродненскому райисполкому.

В нынешнем году в Слониме пройдет День белорусской письменности. Город приводится в порядок, в том числе набережная канала Огинского. Звонившие на прямую линию горожане предлагали не обойти стороной и набережную реки Щара. Они предложили разбить здесь еще одну зону отдыха, посадить деревья, установить скамейки.

Жителей деревни Пушкари Гродненского района в последнее время беспокоит, по их мнению, повышенный шум на расположенном рядом предприятии, которое работает в три смены. Им посоветовали обратиться в санэпидслужбу, которая замеряет уровень производственных шумов.

Всего на прямую линию поступило более 20 звонков. Большинство звонивших интересовали вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства, наведение порядка на земле.

Николай ШЛЫК
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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На прямую линию обратились жители гродненского микрорайона Ольшанка с просьбой привести в порядок дорогу от Южного рынка до черты города. Присутствовали на...
 
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