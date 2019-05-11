Новые учебно-боевые самолеты Як-130 переданы в состав 116-й гвардейской штурмовой авиабазы в Лиде

Источник материала: Вороновская газета





БЕЛТА . Сегодня в Лиде прошли торжественные мероприятия по передаче личному составу 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы новых учебно-боевых самолетов Як-130, передает корреспондент

Формуляры от четырех новых самолетов личному составу вручил министр обороны Андрей Равков. Он подчеркнул, что таким образом в 116-й гвардейской штурмовой авиационной базе сформирована эскадрилья из 12 самолетов Як-130. Ранее партии по четыре самолета поступали на базу в 2015 и 2016 годах.











«Закупка новых самолетов осуществлялась в рамках концепции строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года. Подготовлен летный состав, налажена система технического обслуживания этих самолетов», — отметил Андрей Равков.

Он подчеркнул, что уникальные летно-технические характеристики Як-130 значительно расширил возможности по подготовке летного состава. «Во-первых, это учебно-тренировочное средство, позволяющее готовить летчиков в том числе и на те самолеты, которые мы планируем закупать. В частности, на Су-30СМ. Во-вторых, этот самолет, несмотря на кажущееся учебное назначение, способен поднять до 3 т боевой нагрузки», — отметил министр. По спектру вооружения, другим характеристикам и эффективности действия в бою Як-130 не уступает Су-25. Самолет можно применять как в качестве штурмовика, так и в качестве истребителя.

Высоко оценили характеристики нового самолета и военные летчики. «Як-130 — современнейший сверхманевренный самолет, позволяющий выполнять все фигуры высшего пилотажа. Он отлично подходит для обучения молодых летчиков, именно на Як-130 многие из них впервые становятся на крыло», — отметил начальник штаба — первый заместитель командира 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Олег Олейник. Он на практике продемонстрировал возможности самолета, выполнил фигуры пилотажа на малой и сверхмалой высоте.





Андрей Равков отметил, что закупка новой и модернизация уже имеющейся техники — одна из важнейших задач, стоящих перед ВС. В 2019 году планируется получение новых РЛС «Сопка» и «Противник-Г». Продолжается модернизация танков Т-72.









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