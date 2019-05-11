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Специалисты районного Центра гигиены и эпидемиологии познакомили кореличчан с основами здорового образа жизни

11.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Специалисты районного Центра гигиены и эпидемиологии познакомили кореличчан с основами здорового образа жизни

Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии совместно с Кореличским отделом культуры 1 мая на площади г.п. Кореличи провели информационно-профилактическую акцию «МЫ за здоровый образ жизни», в которой соединились темы: «Экологически чистый продукт», «Мы за чистый город – профилактика астмы», «Наше наследие и питание».
На экране транслировались видеоролики о здоровом образе жизни, правильном питании.
Посетителям предлагались брошюры, листовки: «Здоровое питание», «1 Мая — Международный «Астма-день», «Что такое аллергическая астма?», «Мама и малыш»…, а детям раздавали белые шары (символ чистоты) с нарисованным зеленым листиком (эмблема экологически чистого продукта).

Людмила ВОЛОСЕВИЧ, валеолог Кореличского райЦГЭ

 
 
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Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии совместно с Кореличским отделом культуры 1 мая на площади г.п. Кореличи провели информационно-профилактическую...
 
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