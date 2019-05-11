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В пункте пропуска «Брузги» затруднено движение транспорта
Источник материала: БДГ
Затруднения в движении автотранспорта могут быть в пункте пропуска «Брузги» с 11 мая.
Движение затруднено в связи с работами по реконструкции.
Информация об этом
Там сообщается, что на выезде из пункта пропуска «Брузги» в Польшу движение организовано только по двум полосам – одна на въезд, а вторая на выезд.
В Госпогранкомитете рекомендуют учитывать данную информацию и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты выезда в Польшу.
После реконструкции дорога будет расширена до 4 полос в каждом направлении.
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Затруднения в движении автотранспорта могут быть в пункте пропуска «Брузги» с 11 мая. Движение затруднено в связи с работами по реконструкции.
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