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В пункте пропуска «Брузги» затруднено движение транспорта

11.05.2019 18:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Затруднения в движении автотранспорта могут быть в пункте пропуска «Брузги» с 11 мая.

Движение затруднено в связи с работами по реконструкции.

Информация об этом размещена на сайте Госпогранкомитета.

Там сообщается, что на выезде из пункта пропуска «Брузги» в Польшу движение организовано только по двум полосам – одна на въезд, а вторая на выезд.

В Госпогранкомитете рекомендуют учитывать данную информацию и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты выезда в Польшу.

После реконструкции дорога будет расширена до 4 полос в каждом направлении.

 
 
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Затруднения в движении автотранспорта могут быть в пункте пропуска «Брузги» с 11 мая. Движение затруднено в связи с работами по реконструкции.
 
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