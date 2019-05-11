В пункте пропуска «Брузги» затруднено движение транспорта

Затруднения в движении автотранспорта могут быть в пункте пропуска «Брузги» с 11 мая.

Движение затруднено в связи с работами по реконструкции.

Информация об этом размещена на сайте Госпогранкомитета.

Там сообщается, что на выезде из пункта пропуска «Брузги» в Польшу движение организовано только по двум полосам – одна на въезд, а вторая на выезд.

В Госпогранкомитете рекомендуют учитывать данную информацию и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты выезда в Польшу.

После реконструкции дорога будет расширена до 4 полос в каждом направлении.