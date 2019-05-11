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Вечер памяти известного языковеда Дмитрия Савко пройдет во вторник, 14 мая

11.05.2019 20:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мероприятие состоится в Литературном музее Максима Богдановича (г. Минск, ул. М. Богдановича, 7A).



Начало: 18.00.

Запланирована презентация его книги "Белорусская цивилизация в Америке", которая увидела свет в апреле этого года в "Библиотеке Отечества".
Вход свободный.
Справка. Филолог Дмитрий Савко родился 26 июля 1965 года в Минске. Участвовал в молодежном общественном объединении «Белорусская Майстэрня» (1979-1984). Автор книг «Белорусские словари и энциклопедии. Библиография» (в соавторстве с В. Кипелем; Нью-Йорк-Минск, 2002) и «Белорусское классическое правописание» (в соавторстве с Юрием Бушляковым, Винцуком Вячоркой, Дмитрием Санько; Вильнюс-Минск, 2005).Змитер был одним из авторов программы «Моўнік», которая выходила на телеканале «Белсат». Кроме того, в 2015 году вместе с языковой службой «Белсат» и при активной помощи волонтеров создал языковой онлайн-сервис «Добрапіс».

 

Дмитрий Савко болел раком. Умер в 2016 году.



 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие состоится в Литературном музее Максима Богдановича (г. Минск, ул. М. Богдановича, 7A).
 
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