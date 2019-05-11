Вечер памяти известного языковеда Дмитрия Савко пройдет во вторник, 14 мая









Начало: 18.00.





Запланирована презентация его книги "Белорусская цивилизация в Америке", которая увидела свет в апреле этого года в "Библиотеке Отечества".

Вход свободный.

Справка. Филолог Дмитрий Савко родился 26 июля 1965 года в Минске. Участвовал в молодежном общественном объединении «Белорусская Майстэрня» (1979-1984). Автор книг «Белорусские словари и энциклопедии. Библиография» (в соавторстве с В. Кипелем; Нью-Йорк-Минск, 2002) и «Белорусское классическое правописание» (в соавторстве с Юрием Бушляковым, Винцуком Вячоркой, Дмитрием Санько; Вильнюс-Минск, 2005).Змитер был одним из авторов программы «Моўнік», которая выходила на телеканале «Белсат». Кроме того, в 2015 году вместе с языковой службой «Белсат» и при активной помощи волонтеров создал языковой онлайн-сервис «Добрапіс».

Дмитрий Савко болел раком. Умер в 2016 году.







