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Евронеделя открывается в Тель-Авиве в преддверии "Евровидения-2019"

11.05.2019 23:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

12 мая в Тель-Авиве состоится церемония открытия конкурса песни "Евровидение-2019", в которой примет участие и официальная делегация нашей страны, в составе которой ZENA, ее творческая команда и представители Белтелерадиокомпании, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Евронеделя открывается в Тель-Авиве в преддверии "Евровидения-2019"
Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Эта страна принимала песенный форум в 1979 и 1999 годах, а слоган нынешнего "Евровидения" – Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). В прошлом году вести конкурс в Португалии было доверено исключительно девушкам, а на этот раз ведущими станут известные израильские телеведущие Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.

Открытие Евронедели пройдет в Тель-Авивском музее искусств на площади Габима – крупном общественном пространстве в центре города, вокруг которого находится ряд культурных институтов, таких как театр Габима, Дворец Культуры, павильон современного искусства Елены Рубинштейн. Красная ковровая дорожка конкурса в этом году будет заменена на оранжевую и перенесена в театр Габима, а в Charles Bronfman Auditorium конкурсанты соберутся для приветственных речей.

Уже 14 мая состоится первый полуфинал грандиозного песенного форума, прямую трансляцию которого в 22.00 начнут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by. Представительница Беларуси ZENA с композицией "LIKE IT" выступит под номером 8. Вместе с нашей конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из 16 стран. 

 
 
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12 мая в Тель-Авиве состоится церемония открытия конкурса песни "Евровидение-2019", в которой примет участие и официальная делегация нашей страны, в составе которой...
 
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