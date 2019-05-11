|
Евронеделя открывается в Тель-Авиве в преддверии "Евровидения-2019"
Источник материала: Интерфакс
12 мая в Тель-Авиве состоится церемония открытия конкурса песни "Евровидение-2019", в которой примет участие и официальная делегация нашей страны, в составе которой ZENA, ее творческая команда и представители Белтелерадиокомпании, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Открытие Евронедели пройдет в Тель-Авивском музее искусств на площади Габима – крупном общественном пространстве в центре города, вокруг которого находится ряд культурных институтов, таких как театр Габима, Дворец Культуры, павильон современного искусства Елены Рубинштейн. Красная ковровая дорожка конкурса в этом году будет заменена на оранжевую и перенесена в театр Габима, а в Charles Bronfman Auditorium конкурсанты соберутся для приветственных речей.
Уже 14 мая состоится первый полуфинал грандиозного песенного форума, прямую трансляцию которого в 22.00 начнут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 мая в Тель-Авиве состоится церемония открытия конкурса песни "Евровидение-2019", в которой примет участие и официальная делегация нашей страны, в составе которой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)