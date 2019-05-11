С 13 мая в Минске начинают отключать горячую воду

Источник материала: Интерфакс

Первый этап отключения тепловых сетей в Минске намечен на 13 мая, сообщили в РУП "Минскэнерго".



С этого дня горячая вода будет отсутствовать по следующим адресам:

Автозаводская, 1-43 (нечетные), 2-70 (четные);

Автозаводской пер., 1-21 (нечетные), 2-34 (четные);

Азизова, 3, 4-8 (четные);

Академика Высоцкого, 1, 3, 7;

Академическая, 6, 8, 8а;

Алтайская, 64 к.1-5, 66а, 78 к.2-3, 90 к.1, 102 к.1-3, 164 к.1-2, 166 к.1-2, 206;

Ангарская, 8-94 (четные), 187;

Артема, 14-16 (четные), 28, 47;

Байкальская, 1-7 (нечетные), 33-53 (нечетные), 52-70 (четные);

Беды, 1-9 (нечетные), 2а-б, 6-10 (четные), 11 к.1, 13, 19-33 (нечетные), 24;

Бельского, 2-20 (четные), 15-69 (нечетные), 60, 62;

Берута, 3, 5-15 (нечетные), 4-12 (четные), 14-24 (четные);

Бетонный пр-д, 1-33 (нечетные), 6;

Бехтерева, 9;

Богдановича, 108-130 (четные), 120а-б, 138, 136, 140, 142, 153, 153б-в, 155;

Бровки, 1, 3 к.1-4, 4-10(четные), 4а, 5 к.1, 7-13 (нечетные),7а, 8а, 11а, 12 к.1-3, 14, 17, 18, 19, 19а, 21к.1-2, 22, 24;

Варвашени, 13 к.1-3;

Ваупшасова 7а, 10, 16, 22а, 15 к.1-35 (нечетные), 42, 42а-б, 44;

Волоха, 1-41(нечетные), 2-20 (четные), 43-59 (нечетные);

Восточная, 33-39 (нечетные);

Гало, 4-8(четные), 76;

Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 23, 24, 25, 25а, 28-42(четные), 29, 31;

Герасименко, 1-57(нечетные), 8-58 к.2(четные);

Гикало, 6-10(четные), 7а, 9;

Гинтовта, 3, 4-48(четные), 5, 5а-в, 50б (дисп. пункт);

Глаголева;

Городецкая;

Грибной пер., 28;

Грушевская, 5-11(нечетные), 22, 123-137 (нечетные), 124-148(четные);

Гурского(кроме 44 к.1-2);

Д.-Марцинкевича,1-11(нечетные), 2-10(четные);

Дзержинского пр., 3-9(нечетные), 8-10(четные), 11-19(нечетные), 20-24(четные), 55-59(нечетные), 60;

Днепровская, 67-79(нечетные), 100-118(четные);

Дубравинский пер., 3-9;

Жасминовая, г.п. 5, г.п. 15;

Железнодорожная, 21-41(нечетные), 122-136(четные);

Жилуновича, 1-17(нечетные), 1а, 2, 4;

Жукова пр., 3, 17-27(нечетные), 29;

Земледельческий 1-й пер., 4, 5;

Землемерная 1-я ул., 4;

Золотая Горка, 18 к.1-2, 20;

Илимская, 1-43(нечетные), 6б-58(четные);

Иркутская, 65а, 139;

Калинина, 13-17(нечетные), 15а, 17а, 19а;

Калининградский пер., 7а, 7а к.1, 12, 13, 13а, 16, 17, 20а;

Карастояновой, 2, 2а, 3, 3а-б, 5, 5а, 9/2, 11-45(нечетные), 11а, 23а;

Карвата, 10а-в; Карпова, 4-8(четные), 12-16(четные);

Каховская, 23-51(нечетные), 26-40(четные), 26а, 28а, 31а, 37а, 70а, 72а, 74;

Киреенко, 3-7(нечетные);

Копиевича, 3-7(нечетные);

Коржа, 1-15(нечетные), 2-26(четные);

Короткий 3-й пер.;

Корш-Саблина, 5, 9, 11;

Кропоткина, 99;

Кулибина;

Кульман, 40;

Куприянова, 1-19(нечетные);

Лазо, 7;

Лермонтова, 12-24(четные), 17-21(нечетные), 23-41(нечетные), 28-38(четные), 43-49(нечетные);

Летняя, 22;

Либкнехта, 49-135(нечетные), 80-108(четные), 110-122(четные), 128-130(четные);

Ложинская, 4, 5-23(нечетные), г.п. 7, 14, 16, 20, 22;

Люксембург 2-й пер., 1-7(нечетные), 4-8(четные);

Люксембург, 80-178(четные), 89-103(нечетные), 105-115(нечетные), 110, 112, 143-197(нечетные), 205;

Макаенка пер., 4;

Макаенка, 7а;

Минина, 6-20(четные);

Минский р-н, ул. Лопатина;

Михайлашева, 1;

Мстиславца, 1-17(нечетные), 2-8(четные). 18-24, г.п. 16, г.п. 28, г.п. 30;

Навуковая, 2-6(четные), 2а;

Наклонный 1-й пер., 2, 2а-б;

Независимости пр., 58-64(четные), 58а, 58 к.6, 71-85(нечетные), 85б-г, 98, 110а-б, 146а-150(четные), 164-182(четные), 177, 181-185(нечетные), 191а-б;

Некрасова, 17, 19, 19а, 20, 21а, 22 к.1-2, 24, 24 к.1, 25-33(нечетные), 28, 30, 33 к.2, 35 к.1-2, 39, 47, 51, 59, 73, 75, 110, 110а, 112;

Нестерова, 2-8(четные), 9, 9а, 49-61(нечетные), 58-98(четные);

Никифорова, 3-51(нечетные);

Огинского, 4, 6;

Одесская, 16-20б(четные), 28-50(четные), 51-77(нечетные), 57а;

Одесский пер., 1-9(нечетные), 2-12а(четные);

Одоевского, 12, 16-58(четные), 23-87(нечетные), 93-115а-в(нечетные);

Окрестина, 30, 36, 38, 62;

Орловская, 1-11(нечетные), 4-12(четные), 4а, 16-36(четные), 17-23(нечетные), 29, 31, 31 к.2, 33, 40, 40а;

Орловский 3-й пер., 4-8(четные);

Орловский 4-й пер.,1;

Орловский 5-й пер., 6-12(четные);

Орловский 8-й пер., 4, 8;

Осипенко, 15-27(нечетные), 17а, 17 к.2-3, 21а;

Острошицкая;

Охотская, 117, 119, 120, 133-149(нечетные);

Охотский пер.,14, 15-21(нечетные);

Парниковая, 3-13(нечетные);

Партизанский пр., 81-95(нечетные);

Передовая, 6;

Переходная, 62, 64;

Переходной 2-й пер., 6а;

Пермская, 46-54(четные), 51;

Платонова, 22, 24, 28-36(четные), 39-45(нечетные), 49;

Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 23, 23г, г.п. 33, 67;

Пожарского, 9, 11;

Пономаренко, 1-43(нечетные), 4-22(четные), 24-62(четные);

поселок "Геологическая экспедиция" ул. Геологическая 99-133(нечетные);

Пржевальского 2-я ул., 1-31(нечетные);

Прилукская;

Прилукский 2-й пер.;

Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 35, 47а;

Прямая, 22-28(четные);

Пушкина пр., 1-29(нечетные), 6-24(четные), 26-34(четные), 31-39(нечетные);

Радиальная, 7-15(нечетные), 16, 34 к.1-40(четные), 40а-58(четные);

Руссиянова, 1-5(нечетные), 4-18(четные), 7а;

Сеченова, 2;

Скорины, 1, 15а;

Сморговский пр-д, 29, 29а;

Сморговский тракт, 1, 3, 7, 9, 10;

Солтыса пер., 2-6(четные), 5, 5а;

Солтыса, 4, 4а, 6, 6а-б, 22-26(четные), 34, 36, 42-62(четные), 70, 72, 82-108(четные), 183-205(нечетные);

Стариновская, 2, 4; Стасова, 15;

Сурганова, 14-30(четные), 14а, 21-31(нечетные), 28а, 28в, 43, 47б, 52-58(четные), 60 к.1, 62-82(четные), 78а, 86, 88;

Томский пер., 35;

Тургенева, 1-7(нечетные);

Туровского, 2-26(четные), 5, г.п. 19а-б, г.п. 20а-б;

Тышкевичей, 1;

Уманская, 49-65(нечетные);

Уручская, 1-17(нечетные), 2-10(чётные);

Ушакова, 33;

Филимонова, 20-24(чётные), 25а-б, 25г, 35-55 к.1-3(нечетные);

Харьковская, 67, 71-75(нечетные), 72-90(четные);

Хмелевского, 12а, 32-40(четные), 33-37(нечетные);

Хмельницкого, 2-12(четные), 7, 10а;

Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1-65(нечетные), 85;

Холмогорский 2-й пер., 2;

Центральная, 46;

Червякова, 24, 46-50(четные), 64;

Чернышевского, 3-13(нечетные), 4-14(четные), 4а, 7а, 11а;

Чорного, 3, 4-18(четные), 4а, 5а, 7-17(нечетные), 8а, 9б, 10а, 11б-в, 12а;

Шафарнянская, 1, 2-18(четные), 3, 11;

Шевченко, 9-17(четные);

Шугаева, 2, 3-13(нечетные), 17;

Щедрина, 46а, 83;

Щорса, 44, 46;

Я.Коласа, 28-36(четные), 32а, 32в, 34б, 37;

Я.Мавра, 1-7(нечетные), 9-35(нечетные), 10-68(четные), 41, 47-53(нечетные), 64а, 68а-в, 70;

"Белкомунмаш";

База плодовощеторга Заводской ОРПК;

Гормолзавод №1;

Гормолзавод №3;

Завод технологических металлоконструкций;

Завод шампанских вин;

ЗАО "Мебельстрой материалы";

ОАО "Белгран";

ОАО "Штадлер-Минск";

общественный туалет в парке общегородского значения в р-не ул. Скорины - Филимонова;

Объекты в/ч 3214;

очистные сооружения МТЗ на пересечении ул. Ваупшасова - ул. Радиальная;

ПНС по ул. Герасименко;

Рыбохолодильник "Белрыба";

станция метро "Партизанская";

Троллейбусная проходная № 2 по ул. Солтыса;

Троллейбусное депо № 5;

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Мандарин";

Филиал а/комбината №3, №4.

В период с 14 мая горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Асаналиева пер., 3, 4, 4а;

Асаналиева, 27-31(нечетные);

Брестская, 56 к.1-2-86(четные);

Казинца, 35-51 к.1-5(нечетные), 35а, 48-122(четные), 83-121(нечетные), 83а;

Кижеватова, 86-90(четные), 86а;

Корженевского пер., 2а, 2в, 6б;

Корженевского, 1 к.1-2, 2-26(четные), 3-33 к.1-3(нечетные), 41, 45;

Курчатова, 1-9(нечетные), 1а, 6-10(четные);

Ландера, 2-120(четные);

Серова, 1, 2а, 4;

Стебенева пер., 3, 5;

Стебенева, 6-22(четные).

С 15 мая ожидается отключение горячей воды по улицам:

Бурдейного;

Домбровская, 9, 15;

Лещинского, 4, 4а, 8, 14, 14а;

Лобанка, 9-19(нечетные);

Матусевича, 35;

Одинцова, 1-19(нечетные), 2-6(четные),10 -24(четные), 23 к.1-2, 27-37(нечетные), 30, 32, 36 к.1, 38, 41-65(нечетные), 69, 71 к.2-4, 75-81(нечетные), 85-89(нечетные);

Притыцкого, 60, 60 к.2, 64б, 73-79(нечетные), 83, 87-91(нечетные), 97;

Тимошенко 2-й пер., 2, 3;

Тимошенко, 8-24 к.1(четные), 28- 38(четные);

Шаранговича, 4;

Якубовского.