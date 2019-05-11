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В ботаническом саду появятся "Альпинарий", "Сад камней" и "Домик для пчел"
Источник материала: Интерфакс
В ботаническом саду уже в следующем году начнутся работы по созданию новой экспозиции "Альпинарий", сообщил директор НАН Беларуси Владимир Титок журналистам.
"Генеральная схема развития ботанического сада до 2025 года предусматривает значительное обновление", - приводит слова В.Титка
"Рассчитываем, что в следующем году начнутся активные работы по созданию "Альпинария". Проектно-сметная документация у нас уже на руках и готова к реализации", - заверил В.Титок.
Ландшафтный архитектор ЦБС НАН Беларуси Галина Валицкая конкретизировала, что центром "Альпинария" станет водоем с водным каскадом, вокруг которого будут располагаться шесть ботанико-географических зон, где представят около 200 видов растений Альп, Крыма, Кавказа, Средней Азии, горных ландшафтов США и Канады. На видовых площадках обустроят места отдыха. По периметру вся зона будет окружена прогулочной дорожкой.
В. Титок также отметил, что по случаю II Европейских игр 21 июня на территории ботанического сада пройдет эстафета огня "Пламя мира".
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В ботаническом саду уже в следующем году начнутся работы по созданию новой экспозиции "Альпинарий", сообщил директор НАН Беларуси Владимир Титок журналистам....
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