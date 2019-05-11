ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ботаническом саду появятся "Альпинарий", "Сад камней" и "Домик для пчел"

11.05.2019 22:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В ботаническом саду уже в следующем году начнутся работы по созданию новой экспозиции "Альпинарий", сообщил директор НАН Беларуси Владимир Титок журналистам.

"Генеральная схема развития ботанического сада до 2025 года предусматривает значительное обновление", - приводит слова В.Титка Мингорисполком со ссылкой на агентство "Минск-Новости".

В ботаническом саду появятся "Альпинарий", "Сад камней" и "Домик для пчел"
Он рассказал о планах по строительству экспозиционной оранжереи с торгово-выставочным павильоном, создания экспозиций "Сад декоративных злаков", "Сад камней", "Сад теневыносливых растений", "Домик для пчел", обустройстве эколого-мифологической тропы "Легенды белорусской флоры" и расширении композиции "Сказочный лес".

"Рассчитываем, что в следующем году начнутся активные работы по созданию "Альпинария". Проектно-сметная документация у нас уже на руках и готова к реализации", - заверил В.Титок.

Ландшафтный архитектор ЦБС НАН Беларуси Галина Валицкая конкретизировала, что центром "Альпинария" станет водоем с водным каскадом, вокруг которого будут располагаться шесть ботанико-географических зон, где представят около 200 видов растений Альп, Крыма, Кавказа, Средней Азии, горных ландшафтов США и Канады. На видовых площадках обустроят места отдыха. По периметру вся зона будет окружена прогулочной дорожкой.

В. Титок также отметил, что по случаю II Европейских игр 21 июня на территории ботанического сада пройдет эстафета огня "Пламя мира".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ботаническом саду уже в следующем году начнутся работы по созданию новой экспозиции "Альпинарий", сообщил директор НАН Беларуси Владимир Титок журналистам....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси женщины стали чаще рожать после 40 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика