Источник материала: Интерфакс

В ботаническом саду уже в следующем году начнутся работы по созданию новой экспозиции "Альпинарий", сообщил директор НАН Беларуси Владимир Титок журналистам.

"Генеральная схема развития ботанического сада до 2025 года предусматривает значительное обновление", - приводит слова В.Титка Мингорисполком со ссылкой на агентство "Минск-Новости".



Он рассказал о планах по строительству экспозиционной оранжереи с торгово-выставочным павильоном, создания экспозиций "Сад декоративных злаков", "Сад камней", "Сад теневыносливых растений", "Домик для пчел", обустройстве эколого-мифологической тропы "Легенды белорусской флоры" и расширении композиции "Сказочный лес".

"Рассчитываем, что в следующем году начнутся активные работы по созданию "Альпинария". Проектно-сметная документация у нас уже на руках и готова к реализации", - заверил В.Титок.

Ландшафтный архитектор ЦБС НАН Беларуси Галина Валицкая конкретизировала, что центром "Альпинария" станет водоем с водным каскадом, вокруг которого будут располагаться шесть ботанико-географических зон, где представят около 200 видов растений Альп, Крыма, Кавказа, Средней Азии, горных ландшафтов США и Канады. На видовых площадках обустроят места отдыха. По периметру вся зона будет окружена прогулочной дорожкой.

В. Титок также отметил, что по случаю II Европейских игр 21 июня на территории ботанического сада пройдет эстафета огня "Пламя мира".