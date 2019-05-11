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Белоруска Елена Фурман победила на этапе КМ по академической гребле в Болгарии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белоруска Елена Фурман добилась победы на первом в сезоне этапе Кубка мира по академической гребле в классе лодок-одиночек легкого веса (это неолимпийский вид программы), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На соревнованиях, проходящих в болгарском Пловдиве, наша спортсменка преодолела дистанцию в 2000 метров за 7 минут 36,48 секунды.
В классе олимпийских лодок в финалы из белорусских гребцов в Пловдиве вышли в одиночках Екатерина Карстен и Филипп Пауков, в двойке парной – Татьяна Климович и Кристина Староселец, Денис Мигаль и Станислав Щербаченя.
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Новости Беларуси. Белоруска Елена Фурман добилась победы на первом в сезоне этапе Кубка мира по академической гребле в классе лодок-одиночек легкого веса (это...
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