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Белоруска Елена Фурман победила на этапе КМ по академической гребле в Болгарии

11.05.2019 23:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белоруска Елена Фурман добилась победы на первом в сезоне этапе Кубка мира по академической гребле в классе лодок-одиночек легкого веса (это неолимпийский вид программы), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Елена Фурман победила на этапе КМ по академической гребле в Болгарии

На соревнованиях, проходящих в болгарском Пловдиве, наша спортсменка преодолела дистанцию в 2000 метров за 7 минут 36,48 секунды.

В классе олимпийских лодок в финалы из белорусских гребцов в Пловдиве вышли в одиночках Екатерина Карстен и Филипп Пауков, в двойке парной – Татьяна Климович и Кристина Староселец, Денис Мигаль и Станислав Щербаченя.

Белоруска Елена Фурман победила на этапе КМ по академической гребле в Болгарии
 
 
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Новости Беларуси. Белоруска Елена Фурман добилась победы на первом в сезоне этапе Кубка мира по академической гребле в классе лодок-одиночек легкого веса (это...
 
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