Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

Источник материала: Светлы шлях

Семь команд учреждений образования Сморгонского района соревновались в экологических знаниях и умениях в охотничьем комплексе "Ореховка".

Для того, чтобы набрать максимальное количество баллов, ребятам пришлось вспоминать названия рыб, насекомых, птиц и зверей. А также определять виды почв и даже стрелять по мишеням.

















































































Подробнее об этапах конкурса и победителях читайте в ближайшем номере газеты.





Виолетта ВОЙТКО.

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