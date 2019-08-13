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Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

11.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Семь команд учреждений образования Сморгонского района соревновались в экологических знаниях и умениях в охотничьем комплексе "Ореховка".
Для того, чтобы набрать максимальное количество баллов, ребятам пришлось вспоминать названия рыб, насекомых, птиц и зверей. А также определять виды почв и даже стрелять по мишеням.

Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

Районный слет юных экологов прошел в Ореховке


Районный слет юных экологов прошел в Ореховке

Подробнее об этапах конкурса и победителях читайте в  ближайшем номере газеты.

Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
 
 
Ссылка на источник 14
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Семь команд учреждений образования Сморгонского района соревновались в экологических знаниях и умениях в охотничьем комплексе "Ореховка".
 
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