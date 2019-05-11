Финляндия и Чехия одержали очередные победы на ЧМ по хоккею

Источник материала: Tut.by

Сборные Финляндии и Чехии запиисали в свой актив вторые победы на чемпионате мира по хоккею в Словакии.



Reuters

Финны одержали непростую викторию над хозяевами чемпионата — 4:2. По ходу игры команде Суоми пришлось отыгрываться, а ключевым фактором победы стала невероятная игра 18-летнего форварда Каапо Какко, который оформил хет-трик.

Что касается Чехии, то после уверенной победы над шведами (5:2) подопечные Милоша Ржиги не испытали проблем в игре с Норвегий — 7:2.

Защитник Филип Гронек и форвард Михаэл Фролик записали в свой актив по две шайбы и результативной передаче.