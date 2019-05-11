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Финляндия и Чехия одержали очередные победы на ЧМ по хоккею
Источник материала: Tut.by
Сборные Финляндии и Чехии запиисали в свой актив вторые победы на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Финны одержали непростую викторию над хозяевами чемпионата — 4:2. По ходу игры команде Суоми пришлось отыгрываться, а ключевым фактором победы стала невероятная игра 18-летнего форварда Каапо Какко, который оформил хет-трик.
Что касается Чехии, то после уверенной победы над шведами (5:2) подопечные Милоша Ржиги не испытали проблем в игре с Норвегий — 7:2.
Защитник Филип Гронек и форвард Михаэл Фролик записали в свой актив по две шайбы и результативной передаче.
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Сборные Финляндии и Чехии запиисали в свой актив вторые победы на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
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