12 мая. События и люди

Источник материала: Аргументы и факты

ПРАЗДНИКИ:

Международный день медицинской сестры.

День матери.

Беларусь - День Государственного герба и Государственного флага.

ПРИМЕТЫ:

Девять мучеников Кизических. Им молились от девяти напастей: чтоб не ломало, не томило, не жгло, не трясло, не вязало, не слепило и т.д.

РОДИЛИСЬ:

1820 Флоренс НАЙТИНГЕЙЛ, английская медсестра, основательница современной системы медицинских сестёр.

1907 Кэтрин ХЕПБЁРН, американская актриса. 12 раз выдвигалась на премию «Оскар» как лучшая актриса и четырежды завоёвывала почётную награду. Прожила 96 лет.

1918 Юлиус РОЗЕНБЕРГ, первое гражданское лицо в США (вместе с супругой), приговорённое к смертной казни за шпионаж (в пользу СССР).

1930 Владимир Иванович УХИН, российский телеведущий («дядя Володя» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши»).

1933 Андрей Андреевич ВОЗНЕСЕНСКИЙ, российский поэт, требование которого («Уберите Ленина с денег») выполнили, не вдаваясь в мотивы просителя.

1939 Аркадий СЕВЕРНЫЙ (Аркадий Дмитриевич ЗВЕЗДИН), российский шансонье.

1958 Алексей Игоревич ИВАЩЕНКО, российский бард.

1966 Стивен БОЛДУИН, американский актёр. У него две дочери.

1983 Алина Маратовна КАБАЕВА, российская гимнастка, телеведущая и госдеятель. Родилась в Ташкенте. Хобби - чтение, животные. Начала заниматься художественной гимнастикой в 3,5 года. По данным немецких СМИ, в марте 2015 года родила ребёнка в Швейцарии.

1987 Виктория Петровна ДАЙНЕКО, российская певица. У неё дочь Лидия.

1988 МАРСЕЛО (Виейра да Силва Жуниор), бразильский футболист.

СОБЫТИЯ:

1888 Чарльз ШЕРРИЛ из легкоатлетической команды Йельского университета поразил своих соперников по забегу, впервые в мире приняв низкий старт.

1932 Нашли мёртвым похищенного младенца американского пилота ЛИНДБЕРГА, после чего Конгресс США принял «закон Линдберга», который внёс похищение детей в список федеральных преступлений.

1937 Компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории прямую телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля ГЕОРГА VI).

1980 На экраны вышел фильм Александра МИТТЫ «Экипаж».

1980 В Минске был создан Театр-студия киноактёра.

1988 Самой дорогой жемчужиной в мире стала яйцевидная «Ля Легран» 15,13 грана. Бывшая когда-то частью короны Франции, она была продана за рекордную сумму в $864.280 на аукционе «Кристи» в Женеве, Швейцария, в этот день.

1999 Житель Грузии Л. САРКИСОВ стал самым пожилым человеком, достигшим вершины Эвереста - ему было 60 лет 161 день.