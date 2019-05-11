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ДТП у д. Хомск: грузовичок потерял колесо и перевернулся
12.05.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 11 мая 2019 года на трассе Белоозёрск-Дрогичин у агрогородка Хомск (Дрогичинский район).
По предварительной информации - у грузовика отвалилось колесо, в результате он перевернулся.
Пострадавших нет, водитель сам командовал погрузкой и своего груза, и потом своей техники.
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