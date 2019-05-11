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ДТП у д. Хомск: грузовичок потерял колесо и перевернулся

12.05.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 11 мая 2019 года на трассе Белоозёрск-Дрогичин у агрогородка Хомск (Дрогичинский район).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66085.php

ДТП у д. Хомск: грузовичок потерял колесо и перевернулся


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66085.php

ДТП у д. Хомск: грузовичок потерял колесо и перевернулся

По предварительной информации - у грузовика отвалилось колесо, в результате он перевернулся.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66085.php

ДТП у д. Хомск: грузовичок потерял колесо и перевернулся

Пострадавших нет, водитель сам командовал погрузкой и своего груза, и потом своей техники.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66085.php

ДТП у д. Хомск: грузовичок потерял колесо и перевернулся

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 11 мая 2019 года на трассе Белоозёрск-Дрогичин у агрогородка Хомск (Дрогичинский район). По предварительной информации - у грузовика...
 
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