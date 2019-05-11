Изменения в оплате ЖКУ: власти расширили список тех, кому счета выставляют по льготным тарифам

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы с марта по-новому оплачивают некоторые жилищно-коммунальные услуги. Так, на многие ЖКУ отменили дифференцированные тарифы. При этом власти приняли еще одно важное изменение: в отношении всех квартир, в которых есть хотя бы один зарегистрированный человек, оплату за ЖКУ теперь начисляют по субсидируемым тарифам. Исключение составят тунеядцы и те, кто сдает жилье в аренду на сутки. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как работают нововведения.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С марта льготные тарифы на ЖКУ применяются ко всем квартирам, в которых зарегистрирован по месту жительства хотя бы один человек. До этого субсидируемые тарифы применяли в зависимости от того, является ли зарегистрированный плательщиком ЖКУ (если нет, то начисляли по полным тарифам), и в зависимости от степени родства собственника жилья и того, кто в нем прописан.

К примеру, если в квартире были зарегистрированы дети, родители или супруг собственника жилья, то жировку выставляли по льготным тарифам, а если его бабушка — то уже по полным (кроме платы за воду). Так и в ситуации, когда внук был зарегистрирован в квартире, которая оформлена на бабушку, то выставляли полную жировку (кроме платы за воду). С 1 марта в этой ситуации выставляют счета за ЖКУ уже по льготным тарифам.



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Источник: gkx.by

В ситуации, если кто-то из родственников оформит в дарение на вас жилье, при этом останется в нем жить, а новый собственник не будет пока регистрироваться, плату за ЖКУ с 1 марта начисляют по льготным тарифам. Раньше — по полным (если дарение оформляли не члены семьи).

Но изменения не распространяются на не занятых в экономике, которые зарегистрированы в квартире. За подогрев воды они, как и раньше, будут платить по полным тарифам (а с 1 октября — еще за отопление).

Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, по-прежнему будут выставлять счета по полным тарифам. По экономически обоснованным расценкам, как и раньше, будут оплачивать коммуналку также собственники жилья, в котором они зарегистрированы, но сдают его внаем для кратковременного проживания.

Справка. К плательщикам ЖКУ относятся собственники жилья, граждане, владеющие и пользующиеся им (наниматель, поднаниматель, арендатор, лизингополучатель, заключивший договор лизинга жилья, дольщик, заключивший договор о передаче ему во владение и пользование объекта долевого строительства), члены организации застройщиков, а также члены их семей, то есть близкие родственники, поясняется на портале коммунальной грамотности населения.