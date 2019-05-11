«Пришел послушать Лободу Светку, очень люблю эту женщину!» Наш видеорепортаж с Bright Festival

Источник материала: Tut.by

На стадионе «Динамо» прошел Bright Festival, хедлайнерами которого стали Светлана Лобода, «Ляпис-98» и группа «Каста». Организаторы заявили, что турникеты прошли 20 тысяч человек. Это первый настолько масштабный концерт на обновленном стадионе.Тася Пожогина узнала, легко ли пройти досмотр, чем кормят на фудкортах, знают ли люди, рожденные в 98-м песни Михалка и даже получила бесплатный урок танца от гостей из Азии.

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