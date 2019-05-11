12 мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

Каждое современное государство имеет свои символы, которые выражают его политическую самостоятельность и независимость, историю становления и развития, национальную самобытность.

Ежегодно во второе воскресенье мая в Беларуси отмечается государственный праздник, который был установлен указом президента от 26 марта 1998 года. Согласно статье 19 Конституции Беларуси символами страны как суверенного государства являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

Государственный герб Республики Беларусь представляет собой зеленый контур страны, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Выше контура помещена пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых ржаных колосьев, переплетенных справа цветами клевера, а слева — льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой внизу помещена надпись золотом «Рэспублiка Беларусь». Это изображение на гербе воплощает лучшие качества белорусского народа: трудолюбие, стремление к свободе и патриотизм.

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из двух горизонтально размещенных цветных полос красного и зеленого цвета. У древка вертикально размещен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле. Красный цвет на нашем флаге — это цвет знамен Красной армии и белорусских партизан, освободивших родную землю от фашистских захватчиков. Зеленый цвет — цвет лесов и полей, символ весны, надежды и возрождения. Белый цвет орнамента отражает духовную чистоту белорусов. Флаг крепится на древке, окрашенном в золотистый цвет.

Герб и флаг Республики Беларусь с помощью простых и понятных средств отражают патриотические, исторические и культурные традиции страны, характер народа, его духовный потенциал. Они наделены яркими чертами и легко узнаваемы среди всех государственных символов мирового сообщества.

Государственные символы — герб и флаг Беларуси — это история и будущее белорусского государства, воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества.