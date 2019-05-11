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В Беларуси будут выращивать устойчивые к агрессивной среде деревья
12.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выжить в городской среде. Белорусские ученые предлагают минским властям высаживать вдоль проспектов особые деревья. Им будут не страшны ни асфальт, ни грязный воздух. Они будут устойчивы к антропогенным факторам. Сотрудники Ботанического сада готовы решить этот вопрос, передает телеканал «МИР 24».
Правда, стоит такое удовольствие недешево. Труд селекционеров долгий, кропотливый. Да и занимаются выведением пород несколько десятков научных сотрудников.
Пока же многие деревья вдоль минских проспектов не выдерживают агрессивной среды и гибнут. Поэтому коммунальщикам из года в год приходится закупать новые саженцы.
Сколько деревьев в Минске сегодня, точно никто не знает. По предположениям специалистов, не менее двух миллионов – сколько и жителей в городе. В основном, это лиственные породы. Они более стойкие, чем хвойные.
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По словам белорусских ученых, этим растениям будут не страшны ни асфальт, ни грязный воздух.
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