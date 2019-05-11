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В Беларуси будут выращивать устойчивые к агрессивной среде деревья

12.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выжить в городской среде. Белорусские ученые предлагают минским властям высаживать вдоль проспектов особые деревья. Им будут не страшны ни асфальт, ни грязный воздух. Они будут устойчивы к антропогенным факторам. Сотрудники Ботанического сада готовы решить этот вопрос, передает телеканал «МИР 24».

«Для этого есть наука, практика, которая называется селекцией. Путем отбора, скрещиваний, других средств, можно вывести породы деревьев, которые будут адаптированы к неблагоприятным условиям среды. Более того, они будут себя комфортно чувствовать в городских условиях», – рассказал заместитель директора Центрального ботанического сада Иван Володько.

Правда, стоит такое удовольствие недешево. Труд селекционеров долгий, кропотливый. Да и занимаются выведением пород несколько десятков научных сотрудников.

Пока же многие деревья вдоль минских проспектов не выдерживают агрессивной среды и гибнут. Поэтому коммунальщикам из года в год приходится закупать новые саженцы.

Сколько деревьев в Минске сегодня, точно никто не знает. По предположениям специалистов, не менее двух миллионов – сколько и жителей в городе. В основном, это лиственные породы. Они более стойкие, чем хвойные.



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Теги: Минск
 
 
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По словам белорусских ученых, этим растениям будут не страшны ни асфальт, ни грязный воздух.
 
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