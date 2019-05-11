Вынужденный «котоцид». Почему Австралия решила уничтожить 2 миллиона кошек?

Источник материала: Аргументы и факты

Появившиеся в конце апреля 2019 года в мировых СМИ сообщения о том, что власти Австралии намерены истребить 2 миллиона кошек, шокировали многих. Котики давно покорили мир при помощи Интернета и большей частью населения Земли воспринимаются исключительно как забавные пушистые милашки.

100 особей на квадратный километр

Поэтому план по массовому уничтожению миллионов кошек за пределами Зеленого континента воспринимается как невиданное зверство, которое успели прозвать «котоцидом».

Но сами австралийцы отвечают: иного способа сохранить фауну материка не существует.

Кошки появились в Австралии вместе с европейскими колонистами. Предполагается, что их завезли англичане около 1790 года.

Новый континент стал настоящим раем для кошек, которые очень быстро перестали нуждаться в человеке. Уже через 30 лет одичавшие потомки кошек первых переселенцев расселились по всему юго-восточному побережью. К началу XX века кошки заняли всю территорию Австралии.

На сегодняшний день лишь 0,2% территорий Австралии — это места, где не живут дикие кошки. На 25 миллионов жителей страны приходится более 20 миллионов кошек. В отдельных регионах их плотность составляет до 100 особей на один квадратный километр.

«Вредители, уничтожающие местную фауну»

В июле 2015 года одичавшие кошки были официально признаны правительством Австралии «вредителями, угрожающими уникальной местной фауне».

Кошек обвиняют в исчезновении 27 из 29 видов австралийских млекопитающих, которые вымерли за последние 200 лет. Еще 124 коренных австралийских вида млекопитающих из-за кошек находятся на грани исчезновения.

Дело в том, что кошки являются так называемым инвазивным видом. Они не имеют врагов в естественной среде Австралии, благодаря чему их численность постоянно растет. При этом австралийские млекопитающие и птицы, не адаптированные к борьбе с кошками, становятся для «переселенцев» легкой добычей.

Истребление двух миллионов особей — это крайняя мера, к которой решили обратиться после того, как иные методы оказались неэффективными.

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«Бомбардировка» отравленными сосисками

Пожалуй, Австралия — единственная страна в мире, где охота на котов не только не осуждается, но и поощряется властями. Но усилий охотников мало, в ход идут и более изощренные способы.

В штате Западная Австралия с вертолетов ежемесячно разбрасывают около 500 000 отравленных сосисок, содержащих яд, безвредный для коренных видов животных Австралии, но убийственный для кошек.

Правительство Австралии подчеркивает: программа по уничтожению не затронет кошек, имеющих хозяев. По этой причине большинство граждан страны одобряют ликвидацию диких животных. Отдельные энтузиасты и вовсе полагают, что кошек пора превратить в … кулинарное блюдо. По крайней мере, репортеры одного из австралийских изданий считают, что жаркое из дикой кошки могло бы стать украшением меню ресторанов страны.

Европейские и американские зоозащитники, включая знаменитую актрису Брижит Бардо, составляют петиции с требованием прекратить варварское истребление животных. Австралийцы в ответ говорят, что этим как раз и занимаются: прекращают варварское истребление редких видов ненасытными кошками.

«Будь ты проклят, Том Остин»: как кролики оккупировали Зеленый континент

Но не только кошки являются головной болью Австралии. Местные жители до сих пор шлют проклятия в адрес Тома Остина. В 1859 году англичанин, переселившийся в Австралию, выпустил в принадлежащий ему Бэрвон-парк 24 кролика. В Британии Остин очень любил охотиться на кроликов и решил создать популяцию этих животных и на новом месте жительства.

«Выпуск небольшого количества кроликов в дикую природу не нанесёт вреда и поможет обеспечить мясом в дополнение к охоте», — говорил Том Остин.

Однако произошел взрывной рост популяции. Количество кроликов росло в геометрической прогрессии, и никакая охота не могла остановить этот процесс.

К 1869 году в Австралии ежегодно убивали до 2 миллионов кроликов, но популяция не только не сокращалась, но и продолжала расти.

Попытки переселить на континент европейских лисиц тоже закончились провалом. Хищники начинали охотится не на кроликов, а на беспомощных австралийских животных.

В 1907 году в Западной Австралии стали строить «стену против кроликов». Она представляла собой 1833-километровый забор-барьер из дерева, металла и проволоки. Впоследствии «Австралийский забор для защиты от кроликов» был дополнен еще двумя уровнями и его общая протяженность достигла 3256 километров.

Обслуживали забор патрули, в задачу которых входило его поддержание в рабочем состоянии, а также очистка ловушек.

Часть забора выполняет свои функции до сих пор. Впрочем, несколько снизить численность кроличьего поголовья в Австралии удалось не за счет заборов, а за счет использования против них средств «биологической войны».

В 1950 году среди кроликов был распространён завезённый из Южной Америки вирус миксомы. Эта болезнь позволила сократить численность вредителей с 600 миллионов особей до 100 миллионов. Выжившие, однако, выработали сопротивляемость к вирусу, и вскоре рост популяции возобновился, достигнув к концу XX века около 300 миллионов особей. Тогда специалисты начали прививать кроликам новые смертельные болезни, что позволило снова снизить их поголовье. Можно сказать, что борьба людей с кроликами продолжается по сей день.

«Великая стена» против динго

Еще один забор против животных, существующий в Австралии, — это так называемая «Великая Австралийская стена», возведенная против диких собак динго.

В отличие от кроликов и кошек, дикие собаки динго появились в Австралии задолго до европейских переселенцев. Они прибыли на континент с переселенцами из Юго-Восточной Азии около 3500 лет назад. В идеальных для себя условиях домашние собаки одичали и размножились.

На совести динго тоже немало уничтоженных местных видов, но сегодня они являются единственным видом в Австралии, естественным путем снижающим популяции кошек и кроликов.

Забор протяженностью 5600 км призван защитить от диких собак динго домашних овец. В XIX веке овцеводство стало важной отраслью экономики страны, но при этом овечки пришлись по вкусу динго. Массовое истребление диких собак не помогло, и тогда решили использовать забор. Он существует и поныне, и на его поддержание в нормальном состоянии тратится 15 миллионов австралийских долларов в год (около 10,5 млн долларов США).

Их расстреливают с вертолетов, но их всех больше: «горбатая напасть» Австралии

Австралия — единственная на сегодняшний день страна мира, где обитают дикие стада верблюдов. Все начиналось по тому же сценарию: на континент завезли несколько тысяч животных, которые использовались при перевозке грузов. К 1922 году поголовье домашних верблюдов достигло 22 000 особей.

Развитие транспорта, однако, привело к тому, что значение верблюдов в сфере перевозок стало падать. Многие животные были предоставлены сами себе. В уникальных условиях Австралии они стали плодиться в невероятных количествах.

К концу первого десятилетия XXI века численность диких верблюдов в Австралии перевалила за 50 000. Их мясо продают на Ближний Восток, особо прытких отправляют туда же в качестве скакунов, но … верблюдов все равно слишком много.

Они съедают всю растительность, выпивают воду из артезианских источников, делая их непригодными для дальнейшего использования. Верблюды выводят из строя ветряки, ломают заборы и создают серьезнейшую угрозу для австралийских автомобилистов.

В итоге правительство Австралии дало добро на массовое убийство верблюдов. Их расстреливают с вертолетов тысячами, десятками тысяч, но, несмотря на это, поголовье вновь начинает расти. Ежегодный прирост популяции составляет более 11%.

Зоозащитники настаивают: убийства не являются выходом. Но, как иначе остановить горбатую напасть, непонятно.