«Мне безумно хочется его позлить!» Почему женщины выносят мозг мужчинам - мнение обеих сторон

Источник материала: Tut.by

Многие мужчины побывали в браке и больше туда не торопятся, мотивируя тем, что не хотят насиловать свой мозг и жить в постоянных запретах. Из-за чего возникает пресловутый «вынос мозга», который может поставить крест на любых отношениях? С LADY своим мнением поделились мужчины и женщины, а также психолог.



Фото: cloudfront.net

Эдуард: «Если женщина зарабатывает больше, вам выклюют весь мозг!»

— Основная проблема в том, что дамы хотят внимания и не всегда получают его в том количестве, которое им нужно. Начинают высказывать свое недовольство, и раздувается скандал: «Ты куда? С мужиками пиво пить? Дорогой, а я в кино хочу! Ах, не пойдем? Сегодня футбол…» И понеслась…

Вторая причина, на мой взгляд, финансовая составляющая, так называемый семейный бюджет. Если женщина зарабатывает на порядок больше, чем ее мужчина, то будьте уверены, что вам выклюют весь мозг. Вас обязательно попрекнут этим при случае. Здесь без вариантов. Если, наоборот, финансов у барышни не хватает — тоже жди проблем: вот она захотела платье, как у подруги, а муж денег не дает. Говорит, потерпишь до следующей зарплаты, а платьишко-то хочется сейчас!

Ну и третья причина, на мой взгляд, это компьютерные игры. Мужик вроде бы и дома, а по факту где? Правильно, в ангаре с танками. Пришел с работы, сел за компьютер — и до утра его не видно и не слышно. Вместо помощи жене виртуальные друзья и псевдопобеды в киберсражениях. Вот женщина и выносит мозг — можно понять.





Алексей: «Чего бы ты ни захотел, обязательно найдется масса причин, почему так делать нельзя»

Женщины не ценят то, что мы делаем для семьи. Мы ходим ежедневно на нелюбимую работу, потому что там больше платят. Но нам столько, сколько мы зарабатываем, не нужно. Мы делаем это исключительно для того, чтобы обеспечить семью.

Если на работе мы не можем получать удовольствие от дела, то хочется хотя бы отдохнуть хорошо. Но и тут не получается. Чего бы ты ни захотел, обязательно найдется масса причин, почему так делать нельзя. Если рыбалка, то «пить идешь». Если футбол, то «штаны просиживаешь перед телевизором». Если с друзьями посидеть, то «а бабы там будут?».

Поощряется только отдых из серии «погулять с детьми, вскопать огород, съездить помочь моей маме». Естественно, наше желание или отсутствие такового при этом не учитывается. А когда забиваешь на все и проводишь время так, как тебе хочется, тут и «включается пила». Замкнутый круг.

Ирина: «Мне безумно хочется его позлить»

Лично я выношу мозг своему мужчине по двум причинам. Во-первых, мне безумно хочется его позлить. Но это желание не возникает из ниоткуда. Это злость и обида, которая накапливается со временем из-за его поступков, отсутствия внимания ко мне, конфликтов, которые мы замалчивали.

Многие пары в нашем обществе не умеют друг с другом разговаривать спокойно и без взаимных упреков. Всегда разговор начинается с обвинений: «А вот ты!». И в ответ — автоматическое: «А ты тоже!». И дальше — тонны обвинений. Естественно, и у нас так. В результате мы получаем взаимный вынос мозга.

Вторая причина выноса мозга — попытка выяснить, почему же он так накосячил. Мужчина считает, что ему «выносят мозг», а женщина просто пытается узнать, что им двигало, когда он совершал ошибку.





Наталья: «Выношу мозг, когда мне нужно внимание, но привычный способ его привлечь не прокатил»

Я выношу мозг своему мужу в двух случаях: когда мне кажется, что он меня не слышит, и когда я чувствую, что мы говорим на разных языках. Мне кажется, я очень спокойно, с аргументами, подбирая слова, высказываю свою точку зрения. Но, вероятно, он воспринимает это как вынос мозга.

Иногда бывает и третий вариант: мне нужно внимание, но привычный способ его привлечь не прокатил. (Улыбается.)

Выносить мозг для меня — это спровоцировать мужчину на разговор в аварийном режиме. Когда очень нужно поговорить, но он еще не готов что-то решать и обсуждать, а я уже закипаю.

Комментарий психолога:

Анастасия Короленко



— Если вы зарегистрированы в соцсетях, хоть раз да видели статус: «Я — женщина! Хочу творю, хочу вытворяю…» И в конце обязательно многоточие, как будто обещание, что будет несладко и вынос мозга неизбежен.

Давайте разберемся, почему так происходит.

1. Основа общения с мужчиной — в воспитании девочки

Вспомните, как нас с вами воспитывали: «Ты должна быть послушной! Девочки так себя не ведут. Промолчи, будь умнее». И что же происходит во взрослой жизни у таких девушек? Они спокойно реагируют на давление в свой адрес, не считают это чем-то противоестественным. И раз для них это норма, то, поступая так же, они считают, что все хорошо. Если же девочку учили не уступать, а отстаивать свои интересы, не нарушая свободы других людей, то в дальнейшем она не будет выносить малейших поползновений на то, чтобы ее продавили. И тем более не будет этим заниматься сама.

2. Женщина занимает позицию лидера в отношениях, потому что так было в ее семье

Мама всегда кричала на папу, укоряла его за невыполненную работу, запрещала отдых с друзьями, жаловалась на безденежье и считала отца далеко не самым лучшим мужчиной в мире. Естественно, девочка растет и бессознательно перенимает модель поведения матери. Она не знает, что можно иначе. Другими методами добиваться желаемого, вежливо и спокойно просить мужчину.

Еще хуже, когда все косяки мужа выносятся на женское семейное собрание во главе с мамой и бабушкой, где мужчине перемывают косточки и теща со знанием дела выносит приговор: «За кого ж ты замуж-то вышла, доченька… Ну идиот же!». Конечно, с этим выводом женщина возвращается в семью.

Делать так нельзя, потому что проблемы в отношениях — это ваша зона ответственности, а не мамы, сестры или подруги.





3. Срабатывает женская внутренняя установка, что повторение — мать учения

Многие женщины искренне верят в то, что чем больше раз они повторят что-либо, тем быстрее мужчина выполнит какое-то действие. Но это не работает! Вы добьетесь только обратного эффекта. Своими повторениями вы все больше будете отбивать охоту у мужчины что-то сделать. Особенно если при этом повышать голос, говорить повелительным тоном и обесценивать мужчину фразами вроде «ну конечно, ты, как обычно, ничего не сделаешь». Научитесь просить с уважением и благодарите человека за все, что он делает для вас.

4. Пара не может начать разговаривать на одном языке

А ведь по факту мужчины и женщины хотят одного и того же — спокойствия, внимания и благодарности. Но никто этого не получает, и в результате каждый занимает как минимум оборонительную, как максимум — наступательную позицию.

Женщина никогда не делает что-то просто так. Она считает, что живет во благо семье и любимому человеку, а муж этого не видит и не ценит. Примитивный пример из семейной жизни, о котором вспоминали герои опроса: выходной, муж решил посмотреть футбол по ТВ, а тут появляется жена, которая заявляет, что муж не любит детей, не может с ними погулять, да и вообще — нужна ли ему семья?

Почему так происходит? Потому что жена устала от быта, от стирки, готовки и уборки, и ей хочется провести время с семьей на свежем воздухе. А муж устал не меньше, но ему для расслабления достаточно выходных на диване. Но никто не может выразить свои желания и суметь их донести до партнера.

5. Женщине не хватает внимания со стороны любимого

Мужчина много работает, дает деньги на семью, и он в праве считать, что так он выражает свою любовь. Вполне справедливый вопрос: «Что ей еще надо от меня?». А женщине нужно вместе поужинать, рассказать мужу о том, как прошел ее день, и услышать, что ее любят. И если она этого не получает, то начинает требовать внимания тем самым способом, который мужчины называют выносом мозга.

Подытоживая: вынос мозга, каким бы ни были его причины, — это моральное изнасилование. И когда вы грозным голосом три раза подряд кричите, чтобы мужчина вынес мусор, вы никак не ассоциируетесь с любимой женщиной. Только с бензопилой, которую хочется выключить раз и навсегда. Если вы находитесь в отношениях с человеком, принимайте его желания. Уважайте его личные границы. А не можете — расставайтесь. Но то, чего категорически делать нельзя, — это продавливать мужчину. Как и позволять продавливать себя. Ничего хорошего из этого не получится.

Поэтому я призываю каждую из вас в первую очередь заниматься собой, а уже потом выстраивать отношения. Развивайтесь, учитесь, будьте интересны сами себе. И тогда вам не придется привлекать внимание мужчины и добиваться желаемого с помощью манипуляций.