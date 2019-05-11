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Спустя 20 лет. 45-летняя супермодель Тайра Бэнкс снялась для Sports Illustrated Swimsuit
Источник материала: Tut.by
45-летняя супермодель Тайра Бэнкс, ведущая популярной передачи «Топ-модель по-американски», стала героиней обложки Sports Illustrated Swimsuit, несмотря на объявление о завершении модельной карьеры в 2005 году.
Съемка для Sports Illustrated Swimsuit неслучайна: дебютная обложка с Тайрой Бэнкс была выпущена в 1996 году. Тогда она снялась вместе с моделью Валерия Мацца.
А в 1997 году Бэнкс получила сольную фотосессию для номера Sports Illustrated Swimsuit. Она стала одной из первых моделей африканского происхождения, украсившей журнал.
— Эта обложка сделана для всех тех, кому говорят, что они недостаточно хороши из-за своего тела, возраста или чего-либо еще, — так модель прокомментировала свое решение участвовать в подготовке номера.
Тайра Бэнкс завершила модельную карьеру в возрасте 32 лет. В 2005 году состоялась премьера ее ток-шоу «Шоу Тайры Бэнкс» на телеканале ABC, которое продлилось 5 сезонов. Она не только выступила ведущий популярного шоу «Топ-модель по-американски», но и была его продюсером и идейным вдохновителем. Кроме того, звезда примкнула к создателям не менее популярного шоу — «В Америке есть таланты».
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Супермодель Тайра Бэнкс снова появилась на обложке культового журнала
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