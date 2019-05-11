Участки земли в Кошевичах и Торгошицах выставлены на торги для продажи в частную собственность

Источник материала: Полесская правда



Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома









Аукцион состоится 18 июня 2019 года в 10 часов по адресу: 225764, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Охово, ул. Школьная, 1. Прием заявлений осуществляется по адресу: 225764, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Охово, ул. Школьная, 1, с 8 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов.

Начало приема заявлений на участие в аукционе 11 мая 2019 года с 8.00.

Последний день приема заявлений 12 июня 2019 года до 17.00 включительно.

Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в информационном сообщении, предоставить в адрес комиссии следующие документы:

– заявление об участии в аукционе;

– копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка за участие в аукционе;

– гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

– представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность;

– представителем или уполномоченным должност-ным лицом юридического лица – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копию документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе предоставляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные гражданами, юридическими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

Плата за объект торгов осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах Национального банка Республики Беларусь. Задаток вносится на расчетный счет № BY24ВАРВ36414711500110000000 код банка ВАРВВY2X, ОАО «Белагропромбанк» региональная дирекция по Брестской области, УНП 200112376 до 12 июня 2019 г. включительно. Осмотр земельных участков, выставляемых на аукцион, производится в день и время, согласованные с продавцом. Условия продажи: аукцион считается состоявшимся при условии наличия не менее двух участников, победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление ему земельного участка, обязан:

8.1. в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона:

– внести окончательный размер платы за предмет аукциона;

– возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;

8.2. в течение двух месяцев со дня подписания протокола заседания комиссии по подготовке и организации проведения аукциона по продаже земельного участка в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома осуществить государственную регистрацию права частной собственности на земельный участок в организации по государственной регистрации, получить свидетельство о государственной регистрации земельного участка;

8.3. в трехмесячный срок после получения свидетельства о государственной регистрации разработать архитектурный проект строительства одноквартирного жилого дома;

8.4. до начала строительства снять плодородный слой почвы из-под габаритов зданий и использовать его на благоустройство участка;

8.5. в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле приступить к целевому освоению земельного участка в течение одного года со дня получения свидетельства о государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него.

Условия инженерной инфраструктуры застраиваемой территории по адресу: д. Торгошицы, ул. Заводская, 2 В и 2 Г: электроснабжение.

Условия инженерной инфраструктуры застраиваемой территории по адресу: д. Кошевичи, ул. Центральная, 82 В: электроснабжение, газоснабжение.

Условия развития инфраструктуры: за счет застройщиков. Состояние дорожной сети по адресу: д. Торгошицы, ул. Заводская, 2 В и 2 Г– грунтовое покрытие.

Состояние дорожной сети по адресу: д. Кошевичи, ул. Центральная, 82 В – наличие асфальтированной дороги.

Контактные телефоны для справок: 8 (0165) 38-85-35, 8 (0165) 38-85-36.

УНП 200112376.