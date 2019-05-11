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Участки земли в Кошевичах и Торгошицах выставлены на торги для продажи в частную собственность
12.05.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Начало приема заявлений на участие в аукционе 11 мая 2019 года с 8.00.
Последний день приема заявлений 12 июня 2019 года до 17.00 включительно.
– заявление об участии в аукционе;
– копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка за участие в аукционе;
– гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
– представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность;
– представителем или уполномоченным должност-ным лицом юридического лица – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копию документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.
Консолидированными участниками для участия в аукционе предоставляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные гражданами, юридическими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.
8.1. в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона:
– внести окончательный размер платы за предмет аукциона;
– возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;
8.2. в течение двух месяцев со дня подписания протокола заседания комиссии по подготовке и организации проведения аукциона по продаже земельного участка в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома осуществить государственную регистрацию права частной собственности на земельный участок в организации по государственной регистрации, получить свидетельство о государственной регистрации земельного участка;
8.3. в трехмесячный срок после получения свидетельства о государственной регистрации разработать архитектурный проект строительства одноквартирного жилого дома;
8.4. до начала строительства снять плодородный слой почвы из-под габаритов зданий и использовать его на благоустройство участка;
8.5. в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле приступить к целевому освоению земельного участка в течение одного года со дня получения свидетельства о государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него.
Условия инженерной инфраструктуры застраиваемой территории по адресу: д. Кошевичи, ул. Центральная, 82 В: электроснабжение, газоснабжение.
Состояние дорожной сети по адресу: д. Кошевичи, ул. Центральная, 82 В – наличие асфальтированной дороги.
Контактные телефоны для справок: 8 (0165) 38-85-35, 8 (0165) 38-85-36.
УНП 200112376.
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