«Трудовой мигрант»: «В детстве хотел стать космонавтов, а потом решил быть профессором и уехал в США»

Источник материала: Tut.by

На протяжении нескольких месяцев наши читатели рассказывали, почему и куда выехали из Беларуси в поисках работы и чем занимались за пределами родины. Сегодня мы публикуем еще одну историю на конкурс «Трудовой мигрант», а на следующей неделе читатели определят, кто же станет победителем.



Фото автора конкурсной истории.

В детстве хотел быть космонавтов, но потом решил стать простым профессором

— Когда я был школьником, то хотел стать космонавтом и полететь к звездам. Потом, когда подрос, понял, что сейчас космонавты летают в 200 км от Земли и полеты к звездам будут не скоро. И решил стать простым профессором. Поступил в один из лучших физмат институтов Москвы и получал удовольствие от учебы, — рассказывает Леонид.

Во время учебы то тут, то там говорили об аспирантуре в Европе или Штатах, старшекурсники туда уезжали, поэтому ничего удивительного, что решил поехать и я. Сдал экзамены и поступил в аспирантуру в Америке. Мой университет не Гарвард, но все же входил в двадцатку самых лучших в мире.

Я приехал в Америку с $ 200 в кармане. При пересечении границы пограничники весело посмеялись над моим богатством, но пропустили, у меня была бумага, что университет будет платить мне стипендию: teaching assistantship, TA. Такой вид стипендии работает так: научный руководитель читает какие-то лекции, в нашем университете, как правило, для 25−35 человек. Его помощник, это был я, проводит с желающими дополнительное занятие раз в неделю и проверяет домашние и контрольные работы. В принципе, работы было немного, пару часов в неделю, но и платили первый год тоже не слишком хорошо, чуть больше тысячи долларов в месяц. Я жил один, денег хватало. Я купил подержанную машину, снял небольшой домик в пригороде и ездил на занятия. Многие аспиранты жили рядом с университетом, мне же приходилось ездить по 20 минут туда и обратно. Но было неплохо, я в это время рефлексировал, наблюдал за американской жизнью.

Потом я перешел на другой вид стипендии — research assistantship, RA. В дополнение к учебе (3−4 лекции в неделю) я работал с шефом, делал какие-то расчеты, писал статьи и т.д. — за это из гранта шефа мне полагалась стипендии в чуть более полутора тысяч в месяц. Жить стало легче, жить стало веселее. Я немного путешествовал в это время, объехал всю Америку на машине, посмотрел как на природные красоты, на исторические, так и на жизнь людей. Чаще всего я останавливался в домах у знакомых или знакомых знакомых (все же я был бедный аспирант, не забывайте). Наверное, именно тогда я немного узнал жизнь Америки изнутри. Американцы оказались хорошие и веселые люди. Да, вероятно, у американцев нет такой привязанности к знакомым, но и нет зависти и недоброжелательства (они не живут по принципу «пусть у меня сдохнет корова, лишь бы у соседа две сдохли»).

«Защитил докторскую в Америке, нашел работу в университете»

Наконец я защитил докторскую и стал финансовым экономистом. Идти работать на производство или в банк мне не хотелось, там надо идти к 8−9 утра на работу, а я любитель поспать. Поэтому я сразу искал работу в университетской среде. Да, зарплаты в университете куда ниже чем, скажем, на Wall Street, куда пошли многие из моих одногруппников. Но и работать им приходилось с 7 утра до 10 вечера. Некоторые из них получили начальную зарплату в $ 150−200 тысяч в год, но мне казалось, что не стоит проводить весь день на работе, всех денег все равно не заработаешь. Я разослал свои CV в сотню университетов, большинство из которых были в Америке, хотя некоторые были в Европе и Азии. Получил приглашения на интервью в несколько десятков из них, и только меньше дюжины прислали мне приглашения на работу. Мы с женой сели, и внимательно просмотрели все предложения. Смотрели на безопасность, на расположение (подумав, отказались от крупных городов типа Нью-Йорк и Бостон), на экологическую обстановку, на близость к океану и горам, на удобство инфраструктуры и т.д. В конце концов мы выбрали хорошую работу в хорошем университете, к которой прилагалась зарплата в сумму чуть более $ 100 тысяч. Конечно, это не Wall Street, но и работать надо 3−4 дня в неделю по 5−6 часов от силы.

Теперь, конечно, ситуация изменилась, авторитет вырос, зарплата поднялась в разы, появилось множество компаний и банков, которые спрашивают советы и платят отличные деньги за консультации. В среднем нормальный профессор может получать летом по 25−40 тысяч в месяц за консультации. Я этим не увлекаюсь, т.к. предпочитаю летом путешествовать по различным странам, но один месяц могу потратить на такие заработки. Но некоторые мои знакомые не брезгуют таким заработком и запросто за лето зарабатывают еще $ 100 тысяч. Хотя, конечно, люди с таким опытом и знаниями на Wall Street получают миллион-другой в год. Для профессора-финансиста нормальной считается зарплата от $ 200 тысяч.

Незадолго перед окончанием и защитой я женился и привез жену в Америку. Пока я был аспирантом мы жили в общежитии. Это так назывался тот домик, который нам сдавал университет за 500 долларов в месяц. Там были две большие спальные комнаты и гостиная с камином. Общая площадь была около 100кв.м. Мы были вдвоем, поэтому нам хватало. После переезда к новой работе мы купили дом с большим участком в сельской местности (до университетской стоянки от дома примерно 20−25 минут на машине), обустроились и постепенно стали получать удовольствие от жизни. Чистый воздух, спокойная жизнь, тихо, лес, сад — что еще надо человеку? Через год-другой нас, однако, привлек интересный метод путешествий. Различные курорты продают всем желающим квартиру на курорте (отличные апартаменты со всем необходимым для жизни, включая спальни, кухню, джакузи и т.д., даже мебель и другую мелочевку). Продают на определенное время в году. Мы купили неделю летом. Т.е. юридически мы являемся владельцем данных апартаментов одну неделю в году. Следующую неделю — другой владелец. Всего 52 владельца апартаментов. Следит за сохранностью специальная фирма, специализирующаяся на таких курортных вещах. Здесь ее так и называют — Resort (непереводимо, но очень близко по смыслу к слову курорт). Другая компания, называется она RCI, предлагает всем желающим владельцам курортной недвижимости вступать в свои ряды и создавать банк предложений. Ты помещаешь в банк свою квартиру (в данную неделю), а в ответ можешь выбрать из предложенных кем-то другим из другого штата или другой страны в любое удобное тебе время. Конечно, они берут с тебя за оформление какие-то 200 долларов, но в целом это интересно, хотя финансово проигрываешь.





Дополнительно, в качестве бонуса, RCI предлагает тебе купить у них неделю или несколько недель проживания в любом из доступных апартаментов. Иногда неделя стоит $ 300, иногда больше $ 1000. Зависит от времени, места, условий и т.д. Обычно мы выбираем 2-спальные апартаменты, но иногда их все разбирают и нам приходится покупать 1-спальные. Отдыхать в таких курортах интересно и приятно. Поэтому у нас вскоре появились дети. Им тоже нравится такой отдых.

«Жена читает лекции, чтобы не томиться дома, а не ради денег»

Пока дети были маленькие, жена сидела с ними дома. Американское государство эффективно платит людям около $ 180 в месяц на каждого ребенка до 18 лет (у таких плат даже есть специальное название, хотя их не называют Пособие). Независимо от того, работает мать детей или нет. Если оба родителя не работают, то расчеты совершенно другие, я в это не буду углубляться. Оказалось, что все же трудно быть только дома без работы. В такие времена мы все время вспоминали Мэри Попинс и Миссис Бэнкс, как известно последняя ходила на заседания «Лиги женщин с Вишневой улицы» Сначала нам казалось, что это этакая выдумка, но со временем жена стала говорить, что ей настолько не хватает активности, пока она сидит дома с детьми, что готова пойти на заседание Лиги с Вишневой улицы. Поэтому работа — это необходимость. Нашлась небольшая вакансия в нашем университете, и жену взяли адьюнкт-профессором (adjunct professor) читать несколько лекций в неделю. Платили немного, 20−30 тысяч в год, но нам было важно, что она читает лекции, а не томится дома. Обычно за один курс лекций (42 часа) платят $ 6−9 тысяч.

Со временем дети выросли и достигли школьного возраста. В Америке нет всеобуча или чего-то похожего. Каждый житель сам идет в отдел образования и устраивает ребенка в школу. В большинстве штатов, у нас так точно, ребенок приписан к определенной государственной школе и поменять ее невозможно. Если хочешь ходить в государственную школу. Но есть огромнейший выбор школ частных, получастных, магнет (школы с уклоном во что-то) и домашних. Мы перепробовали все разновидности. Кому-то из наших детей нравились магнет школы, кому-то стандартные государственные, кому-то наша домашняя школа. Образование в Америке очень интересное. Сразу понять его трудно, надо долго жить и соприкасаться с этой сферой. В двух предложениях образование можно описать так: огромнейший выбор, но никто ничего никому не навязывает и не требует; ученик выбирает то, что ему нравится больше всего. Уровень классов и темы — разнообразнейшие. Некоторые чрезвычайно просты с моей точки зрения — например, лепка. Другие чрезвычайно сложные — например, математический анализ и дифференциальные уравнения; в школах Беларуси такое не проходят даже близко. Хотя с другой стороны многие ученики оканчивают школу со знаниями на уровне введения в алгебру и никогда не слышали слово Геометрия или Физика. Это их проблемы. Однако те, кто хотят — доходят до серьезной высшей математики, включая математический анализ, дифференциальные уравнения и т.д. — примерно то, что в Беларуси или России проходят на 2−3 курсах физ.мат. факультетов университетов.



Пример задачи из школьного курса математики.

«В школе дети учат историю Ренессанса и инвестиции»

А ведь есть и другие курсы, которые могут выбирать школьники, которых в белорусских школах нет вообще. Например, «История Ренессанса», «Финансовые рынки и инвестирование» или «Молекулярная биология и биотехнологии». Причем занимаются они там на очень серьезном уровне, уровня 1−3 курсов университета. Сколько школьников посещают такие классы — не много. Я не знаю точных чисел, но, по моим наблюдениям, классы такого уровня посещают менее половины учащихся. Остальные предпочитают классы попроще, они все равно нацелились на работу после школы и совершенно не стремятся поступать в университеты. Некоторые из них будут работать на себя или семейную фирму, а некоторые просто не тянут — поэтому пойдут работать на кого-то. Америка совершенно спокойно смотрит на такое положение вещей — дети разные, их родители разные, нет никакого смысла преподавать всем одно и то же. Кто хочет — тот получит очень приличные знания. Возможностей много. В нашей университетской библиотеке, например, более 5 миллионов названий книг и любой школьниик может записаться. Есть доступ к отличной база электронных данных, включая базы по подписке (платит университет). Любой школьник может посещать, если хочет, университетские курсы, правда, надо заплатить порядка 500−800 за курс. Если школьник прошел все курсы, скажем, по физике, в своей школе и хочет продолжать изучать физику, то школа оплатит ему за университетский курс лекций. Частные школы, вопреки распространенному мнению, не лучше: скорее всего, примерно на уровне государственных. Однако это престижно, поэтому родители платят по 5−10 тысяч в год за «престижное» обучение. Мы попробовали, но не увидели никакой особой ценности, кроме избранного общества родителей и мелких прибамбасиков в виде бесплатных организованных поездок. Учебники практически во всех школах бесплатные. В любой школе в первую очередь воспитывают правила общежития, уважительного отношения к другим, умение и желание работать, а знания по каким-то отдельным предметам — лишь во вторую или третью очередь. Что еще хорошо — любая школа может выгнать и не принимать обратно любого ученика, который нарушил определенные, установленные школой правила. Обычно они связаны с нарушением дисциплины: подрался в школе, закурил или выпил, и т.д. Такие случаи бывают. Поэтому в нормальных школах учатся нормальные дети.

В Америке примерно 1.5−2 миллиона домашних школ. Да, в каждной такой школе обучается в среднем 2 ребенка, но все же это школа, которая имеет право выдавать аттестат, признаваемый всеми, включая государственные органы, полицию, армию, университеты и т.д. В таких школах родители сами составляют программу своему ребенку, сами проводят уроки (или кооперируются с кем-то), сами выставляют оценки, сами ведут любую другую работу. Как правило, никакого контроля со сторны государства — нет. Иногда приходит письмо с просьбой прислать оценки в отдел образования Штата. Но это чистая формальность, я иногда даже забывал отсылать и все про это благополучно забывали до следующего года. Такие дети к государственной школе не имеют никакого отношения, там не появляются и в таких школах даже не знают имен таких детей. Один наш ребенок ходил в домашнюю школу. Ему так больше нравилось, не надо рано утром вставать и спешить на автобус, можно заниматься тогда, когда хочется, целый день можно заниматься математикой или физикой, а не историей и обществоведением. Мы выбрали очень либеральную и гибкую программу, а вернее, учили тому, что нам самим казалось интересным и полезным. Моя программа была совершенно отличной от американской и от белорусской программ (даже по математике и наукам — физика, химия, биология — я разработал свою программу исходя из того, что реально может понадобиться умному человеку в науке или экономике). Я рассуждал так, если он будет знать примерно столько, сколько знаю я или жена — этого будет вполне достаточно. Конечно, какие-то предметы мы ему не преподавали совсем. Какие-то он изучал сам (например, робототехнику, программирование, электронику он знает лучше любого из нас), в каких-то предметах его приходилось подталкивать (языки, он изучал три языка, на которых сейчас говорит свободно и, думается, без акцента), что-то он сначала не любил, а потом очень понравилось (скрипка и фортепиано). С другой стороны мы совсем не делали упор на истории, обществоведении, социологии, географии и подобных предметах. Он их практически не знает (хотя, т.к. объездил пол-мира, какое-то представления о географии имеет). Мы не видим особой проблемы в этом. Еще домашняя школа удобна тем, что когда мы путешествуем не надо ни у кого отпрашиваться и не надо объяснять по какой причине пропускаешь месяц занятий. В целом, нам очень понравилась домашняя школа. Сейчас он студент одного из университетов Лиги Плюща, так что мы за него не беспокоимся. С другими детьми будет еще лучше.

«На МРТ нет очередей, зато врача нельзя вызвать на дом»

Отдельная область — медицина. Она платная. Нельзя сказать, что очень дорогая, но и не дешевая. Все зависит от страховки, которая есть у человека. Наш университет дает отличные бесплатные страховки работникам и их детям. Благо и него есть своя больница, которая известна далеко за пределами нашего Штата; в ней проводят операции по переседке сердца, лекгих, почек, и другие сложные и простые; разнообразные виды терапий и многое другое. Университетский госпиталь — как небольшой город — занимает площадь около квадратного километра. Поэтому в нашей семье мы за медицинскую страховку ничего не платим. Когда идем к врачу — мы платим 10 долларов за педиатра или терапевта (семейного врача). Специалист — чуть дороже, $ 20. Скорая помощь — $ 50 (каждый случай). Операции или госпиталь — еще дороже. Все остальное платит страховка. Например, роды нам обходились по $ 700−900. Страховка же заплатила, думаю, около 20 тысяч, хотя я сам счета не видел, болница разбиралась со страховкой сама, без нашего участия. За эти деньги мы получили номер в больнице (две кровати — одна, медицинская, для жены, другая, простая, для меня), бесплатное питание из ресторана, заказывай хоть каждый час, чем мы и пользовались, все виды процедур, включая эпидуральную анестезию, и т.д. Роды было совместные, что тоже плюс американской системе здравоохранения; никаких курсов, никаких дополнительных оплат, я был в своей повседневной одежде, в нашу комнату пришли два врача (один из них — педиатр) и две медсестры. Ребенок постоянно с нами, никто никуда его не забирает без нашего присутствия и без нашего разрешения. С детьми был постоянно либо я, либо жена. В целом у нас осталось очень позитивное впечателение о родотделении.



Фото автора конкурсной истории.

Что хорошо в американской медицине, что очереди практически нет. Недавно я решил сделать в профилактических целях полное обследование — МРТ, КТ, набор всяких анализов и т.д. Я позвонил и мне назначили КТ через два дня. С магнитно-резонансной томографией было чуть дольше, мне пришлось ждать неделю, хотя в экстренных случаях, если человек попал в скорую помощь, делают в тот же час. За каждый тест я заплатил по $ 20, как за специалиста. У кого-то страховки лучше, у кого-то — хуже. Есть, правда, небольшой недостаток — врача невозможно вызвать на дом. Либо сразу скорая помощь — что может обойтись в 500−600 долларов за вызов, если нет страховки, либо надо ехать самому. Правда, у всех есть машины, парковок около госпиталя много, поэтому это не такая уж и проблема. 5 минут — и ты у врача. Качество же медицинского обслуживания — отличное. Не даром говорят, что одно из лучших в мире. Я специално привозил по очереди родителей и родных, чтобы они могли здесь подлечить зубы, провести профилактическую проверку или подлечиться. Удивлен, когда изредка читаю, что кто-то едет из Америки лечится в Беларусь. Если честно, то я бы такого не делал. Лучше чуть заплатить, здоровье одно, надо относиться к нему с трепетом.

«На продукты тратим 500 долларов в месяц, на отопление — 2500 в год»

Несколько слов о питании. Мы предпочитаем здоровую пищу. Прочитали научные исследования, что красное мясо вредно, поэтому мы его просто убрали из нашего меню. Ну, может быть, один раз в 2−3 месяца мы купим немного свинины. Она стоит копейки, где-то 4−5 долларов за килограмм ($ 2 за фунт), но мы предпочитаем покупать мясо птицы, стоит чуть дешевле, или рыбу, стоит чуть дороже (например, филе красной рыбы мы покупаем за $ 8 за килограмм). Разнообразные овощи и фрукты. Выбор большой. Все дешево с нашей точки зрения. Например, большинство фруктов по 2−3 долларов за килограмм (яблоки, груши, сливы, ананасы (обычно на штуки $ 1−1.5), персики, мандарины и т.д.) Овощи, на удивление, не дешевле. Тоже около 2−3 долларов за килограмм. Конечно, что-то есть дешевле, что-то дороже. Молоко сейчас можно купить за 50−60 центов за литр. Сметана-творог — примерно $ 1.5 до $ 3 за килограмм. На питание у нас уходит примерно 500−600 долларов в месяц на семью.

Есть еще коммунальные услуги. Там тоже не очень дорого. Дом у нас закрытый, изолированный, так что на отопление/охлажднеие (газ и электричество) уходит примерно $ 2500 в год. Еще вода — около $ 400 в год. Интернет + телефония — около $ 500 в год. Куда больше этого мы платим налоги за дом — около $ 5000 (дом большой, около 400кв. м, т.к. дом свой, то за него, кроме налога, мы ничего не платим). Еще есть расходы на бензин — порядка $ 1500 в год (прим. 70 центов литр, 6−7 литров на 100км).

Теперь подведу немного итоги. Есть ли плюсы или минусы проживания в Америке? Да, есть и плюсы, и минусы. Начнем с минусов. Самый главный минус, с моей точки зрения, Америка очень религиозная страна. Пару раз в год к нам кто-то стучится в дверь и предлагает куда-то вступить или пойти в их церковь. Это реально надоело. Присылают по почте какие-то открытки с новыми церквьями и чем полезен Христос в жизни. Есть еще минус. Америка живет довольно обособленно. Приветствуется только американское мнение. Если ты не согласен, то ты, конечно, имеешь на это право (даже защищено Конституцией, и здесь это не просто написанная бумажка), но все же лучше особо его не всказывать. С другой стороны с приходом Трампа многое изменилось. Теперь Трамп говорит что хочет, Конгресс говорит другое, а другие политики — третье. Так что стало чуть проще, жить столо веселее. Будем голосовать за Трампа.



Фото автора конкурсной истории.

Какие же плюсы? Экономика хорошая, достаточные зарплаты. Я, как финансист понимаю почему и как, но все равно приятно, когда у тебя нет финансовых забот. Нам на все хватает и даже много остается. Что еще хорошо — совершенно нет курящих или пьяниц. Последний раз встречал курящего человека год или два назад. Во всех государственных зданиях, территориях и т.д., во всех университетах, школах, колледжах, во всех больницах — запрещено курить. Совсем. За нарушение — огромные штрафы. Никто не курит. Я вообще забыл, что это такое. И только когда приезжаю в Европу — вспоминается. Хотя и в Европе курить стали меньше. Очень мало пьяниц. Я вообще не помню, когда видел пьяного. Да, люди выпивают, особенно пиво или вино. Но, как правило, в баре или дома, а на улице — пьяных нет, встретить пьяного — проблема. Красота. Еще неоспоримое достоинство Америки — свобода. Свобода в выборе образования (я просто влюблен в домашнее образование), свобода в выборе работы и места работы (не декларированной свободы, а реально можно запросто переехать в другой город и найти себе работу), свобода в своей деятельности (никто не говорит мне что и как я должен делать, как воспитывать детей или чему их обучать, что должно быть в холодильнике и никаких тунеядских декретов). Еще нравится, что в Америке все друг другу улыбаются и говорят приятные слова. И мне совершенно наплевать искренне говорят или нет (кстати, в 80−90% случаев говорят искренне — сужу по себе и своим знакомым). Для меня главное, что мне улыбаются, мне говорят приятные вещи, никто на меня не орет, не срывает на мне злость, все готовы помочь и т.д. А искренне или нет — какая мне разница? Мне важен результат.

Какой же можно сделать вывод из всего описанного? В первую очередь вывод очевиден для выпускников школ или их родителей. Детям с мозгами надо учится и ехать работать в Америку. Неправда, что здесь люди с высшим образование полы моют. Я вообще не встречал белорусов, которые бы мыли кому-то полы или работали в Макдональдсе. Может, они и существуют в природе, но встречаются чрезвычайно редко, до такой степени, что ненаблюдаемы. Приедете в Америку, пару лет и станете на ноги, начнете зарабатывать от $ 100К, потом и больше, привезете сюда родителей, все будет хорошо. Вывод второй. Поступайте в Американскую аспирантуру. Мы набираем аспирантов, я сам с удовольствием беру людей из республик бывшего СССР. У меня есть много знакомых профессоров, которые тоже набирают аспирантов. Больше всего, конечно, китайцев, но и русскоговорящих тоже много. Вам надо будет сдать несколько экзаменов: основные TOEFL (или эквиваленты), GRE или GMAT (для бизнесских школ). Если хотите поступать на высшее образование (не в аспирантуру), то вам надо будет сдать TOEFL и SAT или ACT. В принципе, они не сложные, но надо знать английский очень хорошо. Поэтому вывод третий: учите английский язык. Не для работы или заработка, а для общения. Это лишь средство общения между людьми. И приехав в Америку вам придется общаться именно на этом языке. Ходить на лекции (ведь вы поедете учиться сначала). Вывод четвертый. Обучение в любом ВУЗе Америки для иностранца будет стоить примерно $ 10−30 тысяч в год. Возможно, дороже. Так что вам надо будет иметь по-крайней мере эту сумму. Да, это большая сумма в Беларуси, но она открывает много возможностей для вас. Иногда эти деньги готовы заплатить спортивные общества (если вы будете выступать в команде университета), спонсоры (такие тоже есть), или сам университет (если вы будете работать RA или TA). Но лучше всего рассчитывать на то, что придется платить. И последнее — не бойтесь, приезжайте, учитесь, работайте, все будет хорошо.

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