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«После гибели мамы нет страха моря». Лучший в мире ныряльщик о том, как не дышать 8 минут 33 секунды

12.05.2019 09:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

32-летний россиянин Алексей Молчанов считается самым глубинным человеком во фридайвинге. Он погружается в бездну на 130 метров, просто задерживая дыхание. GO.TUT.BY поговорил со спортсменом о том, что дает такая выносливость — и о том, почему Алексей не оставил плаванье после того, как во время погружения на глубину умерла мама.


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

Фридайвинг — это подводное плавание с задержкой дыхания. При погружениях обязательно соблюдать строгую технику безопасности, нырять без опыта и тренировок рискованно.

«Побью свой рекорд, чтобы держать себя в форме»

— Глубинное ныряние — это не ныряние за красотой природы. В бездне темно, практически не видно света. А если он и есть, то где-то далеко вверху, — рассказывает Алексей.

— Что же заставляет туда погружаться?

— Это процесс самосовершенствования, проверки своих возможностей, — отвечает спортсмен.


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

В плавании россиянин — всю свою жизнь.

— В три года меня отвели в бассейн и научили тренироваться. Теперь это для меня просто привычка, которая позволяет чувствовать себя хорошо. И как результат, это выливается в рекорды: мне нравится это делать.

Молодой человек увлекся фридайвингом на первом курсе университета (учился на программиста), а к пятому — уже участвовал в чемпионатах мира. Спортсмен является обладателем 12 мировых рекордов, из которых 3 актуальные: молодой человек одолел 130 метров глубины в моноласте, 125 метров по тросу на руках и 108 в обычных ластах.

— Я ныряю на 130 метров — это заняло у меня годы. Для того чтобы прийти к этому результату, я нырял сотни или даже тысячи раз.

Алексей чувствует, что может взять еще большую глубину.

— Моя тренированность позволяет это делать в удовольствие, но я жду своих конкурентов, потому что бить свои же рекорды не так интересно. Хочется, чтобы был какой-то соперник, который бы заставлял тебя улучшать результаты. Но даже если конкуренты не объявятся, думаю, что в этом или следующем году побью свой рекорд — просто чтобы держать себя в форме.

«Могу не дышать 8 минут и 33 секунды»


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

Тренировки во фридайвинге требуют комплексного подхода. Спортсмен тренируется в зале, занимается растяжкой, техникой плавания, задержкой дыхания. Алексей, например, может не дышать в течение 8 минут 33 секунды. Свой результат молодой человек запротоколировал на чемпионате мира еще в 2009 году, но улучшать не стал, несмотря на потенциал. Спортсмен просто сместил фокус на глубину и плавание, потому что это интереснее: учиться эффективно двигаться и расходовать кислород.

— Как правило, люди думают, что надо задерживать дыхание максимально надолго. Но на самом деле методика настроена на то, чтобы делать это с удовольствием. Классический подход подразумевает маленькую интенсивность и много повторений, чтобы человек учился плавать без захождения в зону желания дышать. Именно так можно прогрессировать и получать результаты.

По словам Алексея, фридайвинг — это не та история, где нужно делать что-то через себя. В этом спорте особенно важна тренировка расслабления и дыхания. Волнение и спешка могут привести к травме ушей и легких.


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

— Ныряние — это не уникальная способность. Я просто развил навык погружаться глубоко. Больше 50 лет назад ученые думали, что человек нырнет и раздавит грудную клетку. Но ныряльщики стали погружаться все глубже и глубже, и тут выясняется достаточно простой и интересный механизм. У нас происходит перераспределение кровотока: кровь от мест, где она нам критически не нужна, перетекает к органам, которые находятся под нагрузкой, от рук и ног — к легким, сердцу и мозгу. Тут мы должны позволить этому механизму сработать, потому что при напряжении это будет происходить гораздо хуже.

Спортсмен признается, что прогрессировать непросто.

— Разница в метр на глубине — это критично, потому что это близко к пределу. Это как в беге. Вот бегут 100 метров за 9,58 секунд. Ну неужели им сложно за 9,57, например, пробежать? Плюс-минус сотая же. Что такое сотая? А рекорд не могут побить годами. Поэтому то же самое в нырянии. Метр — это уже огромное расстояние, которое сложно преодолеть.

«Если бы я нырял с мамой, ничего бы не случилось»


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

Хобби Алексея превратилось в профессию во многом благодаря маме — Наталье Молчановой. Женщина пришла в этот в спорт в 40 лет — загорелась после статьи в журнале. Набрать форму было достаточно легко, поскольку спортсменка не переставала плавать всю жизнь. И как результат — Наталья стала 23-кратной чемпионкой мира. Женщина могла задерживать дыхание на 9 минут.

— Мама создала методики обучения, и именно это обеспечило такую бизнес-модель, которая позволила путешествовать и зарабатывать. А позже я пришел к производству снаряжения для фридайвинга. На рынке не было идеально подходящей экипировки, что-то приходилось заимствовать из дайвинга, серфинга и триатлона. Мы начинали с костюмов и ласт, а уже позже бизнес расширился.

2 августа 2015 года мама Алексея погибла при одном из погружений в Испании. Молодой человек в тот момент был в другой стране. Но спортсмен уверен: будь он вместе с ней, этого бы не случилось.


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

— Это был даже не тренировочный процесс. Так… неглубокие нырки с друзьями. Там не было профессиональных фридайверов. И точной картины на самом деле нет. Официальная версия, что это несчастный случай из-за подводного течения. Мама просто могла об этом не знать, и, вероятнее всего, в какой-то нырок она ушла немного глубже, чем нужно, а вместе с течением это было опасно.

Спортсменку искали четверо суток, но поиски результата не дали. Тем не менее, Алексей признается, что после гибели мамы у него не появилось страха моря. Или лишних переживаний за жену: супруга Елена — профессиональная пловчиха, участвовала в двух Олимпийских играх.

— Жена у меня осторожная. У нее был страх глубины, поэтому без меня она не ныряет. За нее я спокоен. Что касается меня, то на соревнованиях всегда есть команда, которая обеспечивает страховку и безопасность. А когда ныряю самостоятельно, то подробно узнаю все нюансы акватории. Планирование провожу тщательно, поэтому я за себя не боюсь.


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

Алексей отмечает, что на соревнованиях всегда есть надежная страховка в виде целой команды, которая встречает на всплытии. Поэтому безопасность в таких нырках гораздо выше, чем в тренировочных.

— Когда я приезжаю на море после перерыва, я даю себе несколько недель на адаптацию и наблюдаю за реакцией организма. Я ныряю на 100 метров, 102, 104, 106. И по одному, по два метра идет прогресс. Когда я дохожу до крайней цифры, я точно знаю, что уверенно и хорошо ныряю. Глубина — это половина дистанции, половина дыхания. Еще много кислорода, много сил. Даже если и произошла какая-то ошибка в планировании, кто-то может потерять сознание на последних метрах на всплытии. Но сюрпризов у спортсменов высокой квалификации быть не может.

У фридайверов нет ограничения по скорости всплытия, но есть ограничение по частоте нырков. Погружаться несколько раз подряд без перерыва нельзя – так же, как и в дайвинге, может постепенно накопиться азот в организме, это чревато декомпрессионным заболеванием.

В каких местах стоит понырять


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

Любимых мест под водой у спортсмена много. Он объездил весь мир и плавал в самых разных морях. Алексей признается, что его привлекают не только красивые места с большим количеством рыб и животных. Он пытается найти красоту и в пустых, холодных морях, где нет бирюзовой воды и красивых обитателей.

— Из ближайших мест, где стоит нырнуть, — это Дахаб в Египте и Каш в Турции. Из далеких мне нравится Бали в Индонезии. Там атмосферно: собирается множество дайверов со всех регионов. На Филиппинах можно увидеть китовых и лисьих акул, или, например, встретить «шар» из сардин.

Новое увлечение Алексея — подводная фотография. Особенно гордится снимками с китами, ведь до них не так просто добраться.


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

— В последнее время популярно фэшн-направление: сняться под водой в каком-нибудь ярком облегающем костюме и выставить в инстаграм, потому что это действительно красиво.

Фотографироваться с морскими обитателями — это тоже своеобразный экстрим.

— Страх воды, страх монстров из глубины — это нормально. Это есть у всех людей и у меня это тоже было. Даже в каких-то новых ситуация, новых акваториях ты ведешь себя осторожно. Однажды я нырял в Мексике. В том месте, где мы тренировались, плавали также и касатки. Видимость была не очень хорошей, где-то метров 10. Я ощущал себя приманкой на тросике и в голове были мысли: а вдруг сейчас рядом плавают касатки, а я их не вижу?


Фото: Алексей Молчанов, www.instagram.com/alexeymolchanov/

По словам Алексея, за весь тренировочный опыт не было ни одного случая, когда бы жители моря покушались на его жизнь. Спортсмен плавал с акулами, с китами. Главное в таких активности — знать, как себя вести.

— В Египте был случай, когда ко мне подплыла акула и коснулась меня. Посмотрела, что тут за ныряльщик такой, и уплыла.

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32-летний россиянин Алексей Молчанов считается самым глубинным человеком во фридайвинге.
 
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