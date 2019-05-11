Три стильных и бюджетных дома под Минском, в которых можно жить постоянно

Источник материала: Tut.by

Перебраться в свой дом мечтают многие. Ради жизни на природе кто-то даже готов оставить удобную минскую квартиру и переехать куда-нибудь в пригород, но обязательно в свой дом. Правда, с одним требованием: чтобы он был современным и со всеми коммуникациями. REALTY.TUT.BY посмотрел риелторские базы и выбрал три стильных варианта по цене «двушки» в Минске.

СТ «Черемушки»

Этот дом хоть и расположен в дачном поселке (35 км от МКАД, брестское направление), все равно идеально подходит для круглогодичного проживания.



Фото: realt.by

Дом площадью 60 квадратных метров, двухуровневый, построен по скандинавскому проекту. Технология каркаса — финская, кровля — фальцевая, современное утепление. Дом отапливается конвекторами.



Фото: realt.by

На первом этаже расположена кухня-гостиная, санузел и терраса, на втором — две спальни.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Площадь участка — 10 соток. На нем есть скважина с греющим кабелем. Автономная канализация.



Фото: realt.by

Умное отопление конвекторами Zanussi.



Фото: realt.by

Дом продается со всей мебелью за 56,9 тысячи долларов в эквиваленте.

В деревне Володьки

Дом расположен в деревне Володьки, в 30 километрах от МКАД (слуцкое направление). Дом площадью 45 квадратных метров построен из клееного бруса и подходит для круглогодичного проживания.



Фото: realt.by

В качестве отопления дома используется электрический котел и норвежская печь-камин, а также водяной теплый пол по всему дому.



Фото: realt.by

При желании, пишут в объявлении, можно подвести газ, но всего перечисленного более чем достаточно.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок занимает площадь 20 соток. На нем расположен «хозблок для инвентаря и курочек».



Фото: realt.by

Дом полностью меблирован, продается за 59 тысяч долларов в эквиваленте.

В деревне Киевец

Дом площадью 83 квадратных метра построен из бруса, утеплен и обшит панелями «блок-хаус». Отопление конвекторное.



Фото: realt.by

Жилое пространство дома зонировано на гостевую комнату и спальную зоны. Кухня совмещена с гостиной.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Просторная комната и веранда полностью утеплены и пригодны для жизни в зимний период.



Фото: realt.by

Площадь участка — 15 соток. Дом продается за 69,9 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by