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Три стильных и бюджетных дома под Минском, в которых можно жить постоянно
Источник материала: Tut.by
Перебраться в свой дом мечтают многие. Ради жизни на природе кто-то даже готов оставить удобную минскую квартиру и переехать куда-нибудь в пригород, но обязательно в свой дом. Правда, с одним требованием: чтобы он был современным и со всеми коммуникациями. REALTY.TUT.BY посмотрел риелторские базы и выбрал три стильных варианта по цене «двушки» в Минске.
СТ «Черемушки»
Этот дом хоть и расположен в дачном поселке (35 км от МКАД, брестское направление), все равно идеально подходит для круглогодичного проживания.
Дом площадью 60 квадратных метров, двухуровневый, построен по скандинавскому проекту. Технология каркаса — финская, кровля — фальцевая, современное утепление. Дом отапливается конвекторами.
На первом этаже расположена кухня-гостиная, санузел и терраса, на втором — две спальни.
Площадь участка — 10 соток. На нем есть скважина с греющим кабелем. Автономная канализация.
Умное отопление конвекторами Zanussi.
Дом продается со всей мебелью за 56,9 тысячи долларов в эквиваленте.
В деревне Володьки
Дом расположен в деревне Володьки, в 30 километрах от МКАД (слуцкое направление). Дом площадью 45 квадратных метров построен из клееного бруса и подходит для круглогодичного проживания.
В качестве отопления дома используется электрический котел и норвежская печь-камин, а также водяной теплый пол по всему дому.
При желании, пишут в объявлении, можно подвести газ, но всего перечисленного более чем достаточно.
Участок занимает площадь 20 соток. На нем расположен «хозблок для инвентаря и курочек».
Дом полностью меблирован, продается за 59 тысяч долларов в эквиваленте.
В деревне Киевец
Дом площадью 83 квадратных метра построен из бруса, утеплен и обшит панелями «блок-хаус». Отопление конвекторное.
Жилое пространство дома зонировано на гостевую комнату и спальную зоны. Кухня совмещена с гостиной.
Просторная комната и веранда полностью утеплены и пригодны для жизни в зимний период.
Площадь участка — 15 соток. Дом продается за 69,9 тысячи долларов в эквиваленте.
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