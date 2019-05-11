С 12 мая «Белнефтехим» в 12-й раз повысил цену на топливо

Источник материала: Ежедневник



vologda.kp.ru

Как и ранее, стоимость топлива выросла на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,55 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,66 рублей, АИ-98-К5-Евро – 1,87 рублей, ДТ – 1,66 рублей, говорится в сообщении «Белнефтехима».

Как отмечается в нем, по состоянию на 11 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 7,2%.

«В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 12 мая 2019 года увеличиваются на 1 копейку», - уведомляет концерн.