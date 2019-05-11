«Прошу откомандировать в действующую армию…» Воспоминания о знаменитом земляке Якове Васильевиче Алексанкине

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Так вышло, что собирать материал для написания статьи

о Якове Васильевиче Алексанкине я начала 2 апреля,

в День единения народов Беларуси и России.

Почему отмечаю это факт? Да потому,

что Яков Васильевич — русский,

родом он из Смоленской области.

Но больше 40 лет проработал на белорусской земле,

из них 37 лет возглавлял колхоз имени Калинина

нашего района (сейчас — СПК «Агрокомбинат Снов»).

Здесь он жил до последних своих дней, здесь и похоронен.

К слову, на сновском кладбище покоятся и родители

Я.В. Алексанкина — Агафья Ивановна и Василий Федорович,

которые доживали свой век в Снове.

Это — еще одно свидетельство того, как тесно переплетены судьбы русских и белорусов, у наших народов —

общая история и общий День Победы.

О Якове Васильевиче Алексанкине мы писали не раз, но в основном — о трудовых достижениях, потому что он был награжден Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. А его колхоз и поселок Снов «гремели» на всю страну. Это — яркие страницы в истории Беларуси.

Больше рассказать об Я.В. Алексанкине как участнике Великой Отечественной войны нам помогла руководитель музея Сновской средней школы Валентина Петровна Богдан. В июне прошлого года исполнилось 95 лет со дня рождения Якова Васильевича. И на заседании совета школьного музея было принято решение организовать выставку «Отличник в учебе, труде и в бою», посвященную этой юбилейной дате. Новыми экспонатами пополнился фонд музея. Были собраны более подробные сведения об этом человеке. Вот что рассказала об Я.В. Алексанкине Валентина Петровна Богдан:

«Семья Алексанкиных жила в небольшой деревне Петрошково Ершичского района Смоленской области. В июне сорок первого года Якову Алексанкину исполнилось восемнадцать. Как раз окончил школу — все десять классов, серьезный на ту пору образовательный уровень, которого не каждый из деревенских ребят достигал. Учился на «отлично», о чем свидетельствует аттестат зрелости, который хранится в нашем музее. А потом — выпускной вечер, и шагай дальше по жизни выбранной дорогой.

Только выбирать не пришлось. Потому что началась война. Все судьбы разом решились, все пути сошлись в один — военный. Сначала навстречу катящемуся с запада огненному валу ушел Алексанкин-старший, Василий Федорович, и сразу вслед — сын Яков. Как и миллионы женщин, осталась Агафья Ивановна ждать с фронта мужа и сына. Ей посчастливилось дождаться родных людей.

…Конец сорок первого года. Яков Алексанкин — в рядах защитников столицы СССР. Снег, рано выпавший в ту суровую зиму, не успевал сохранить белизну: он чернел от разрывов, пороховой гари, копоти пожарищ и краснел от крови… Пролил свою кровь за Москву и Я. Алексанкин. Ранение было тяжелым. И в госпитале пришлось пробыть долго. Выздоровел. Ждал, когда выпишут, чтобы вернуться на фронт. Но вышло по-иному. Тогда, в начале сорок второго, создавалась Военно-ветеринарная академия. В госпитале, где лежал Я.В. Алексанкин, появился ее представитель, ходил вместе с главным врачом по палатам, агитировал поступать. Яков, что называется, и в мыслях того не держал. Но тут сосед, Александр Сысоев, начал потихоньку «сбивать»: «Пойдем в академию, она ж тоже военная. Выучимся — нам цены в армии не будет». — «А врага громить кто станет?! — горячился Яков, — за твою Белоруссию драться, за мою Смоленщину?».

Но рассудителен, хоть и молод, был Сысоев! Объяснял: «Красной Армии в войне всё больше специалистов требуется, самых разных профилей. Тебе, крестьянской косточке, именно военная ветеринария подойдет. Ты же деревенский, с детства лошадей знаешь. А на фронте сейчас они во как нужны! И в кавалерии. И на перевозках всяких. И артиллерия — она тоже на конях передвигается. Подавай рапорт, не тяни!».

Так прямо с госпитальной койки Алексанкин попал на студенческую скамью: был зачислен на первый курс, в самый первый прием. В 1944 году, после ускоренного обучения, получил диплом военного ветврача. Перед выпуском вступил в партию. Перед выпуском — значит перед фронтом. Предлагали остаться в аспирантуре, но на все уговоры категорически отвечал: «Прошу откомандировать в действующую армию…».





Яков Алексанкин получил назначение в Прибалтику. Был старшим ветврачом в артиллерии, потом — в стрелковом полку. Победу встретил под Кенигсбергом, в госпитале, куда попал с тяжелой контузией. Медики снова поставили его на ноги. И опять продолжал нести армейскую службу капитан Алексанкин. Служил честно. Но всё чаще возвращался в мыслях к жизни мирной, деревенской. Были у него свои планы, как организовать дело колхозное, как ему, специалисту, помочь восстановлению разрушенного войной хозяйства. Надумал — и решился: подал рапорт о демобилизации. Отказали. Подчиняясь дисциплине, больше Я.В. Алексанкин об этом не просил. Но всё же отпустила его армия: в стране поднимали разоренное сельское хозяйство и остро требовались командиры производства, специалисты.

Был у Я.В. Алексанкина фронтовой товарищ, военфельдшер Мытько, белорус, демобилизовавшийся раньше него. Отбросив условности субординации, связывающие их много месяцев, он написал просто и душевно: «Приезжай, братко, к нам…». Откликнулся Яков Васильевич на приглашение, и с той трудной поры стала многострадальная Белоруссия его второй родиной…».

Так фронтовик, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны I степени, награжденный медалью «За боевые заслуги» Я.В. Алексанкин оказался в наших краях. К слову, его орден Красной Звезды под номером 1736682 хранится в музее Сновской СШ. Подтверждением к награде служит орденская книжка под номером 869521. В ней указано, что Я.В. Алексанкин награжден этим орденом 6 августа 1946 года.

С 1947 года Яков Алексанкин работал в Клецком и Несвижском районах, заведующим ветеринарными участками. Он всего себя отдавал порученному делу. В любое время его можно было увидеть на участке или в самой отдаленной деревне. Люди относились к специалисту с уважением, называли его «академиком». А на сельских подворьях стало меньше больных животных.

В сентябре 1951 года Якова Алексанкина избрали председателем укрупненного колхоза имени Калинина, в который вошло шесть близлежащих сельхозартелей: им. Калинина в д. Хвоево, «Знамя Советов» в д. Грусково, «Луч коммунизма» в д. Снов, «Красный огородник» в д. Огородники, «Борец» в Новом Снове, «Богатырь» в Тарейках. В состав объединенного колхоза вошло 700 хуторов. Наследство досталось незавидное. Колхоз имел 36 голов крупного рогатого скота (из них — 12 коров), 40 свиней, 37 овец. Размещались они в приспособленных крестьянских сараях. В первый год своего существования колхоз им. Калинина собрал по 6,5 центнера с гектара зерновых, по 72 ц/га картофеля. Годовой удой молока от коровы составил 816 килограммов.

Очень нелегко приходилось на первых порах Якову Васильевичу. Вот что рассказывает о тех временах кавалер ордена Дружбы народов Людмила Николаевна Радоман, которая тогда работала дояркой: «Сселяли людей с хуторов. Приедет бригада, раскроет дом, перенесет его в деревню, а хозяин найдет помощников — и за ночь дом возвращался на прежнее место, на хутор. Правда, уже потом эти люди каялись. Ведь хутора, дороги к ним, межи — это же сколько земли впустую гуляло…». Яков Алексанкин понимал: хуторянам тяжело расставаться со своей прежней жизнью, со своим наделом земли, живностью в хлеву, инвентарем. Поэтому решил подать личный пример: за свои деньги купил для колхоза грузовой автомобиль.

Молодой председатель был приглашен на республиканское совещание льноводов, которое проходило в Барановичах. После этого посоветовался с активом колхоза — и решили специализироваться на льноводстве. В первый же год лен принес хозяйству 2,5 миллиона рублей прибыли. С каждым годом финансовое состояние укреплялось. Колхоз стал миллионером. Строили фермы, мастерские, другие производственные помещения, покупали новую технику, развивали племенную работу в животноводстве. Хозяйство продолжало укрупняться: за счет Горного Снова и Дольного Снова, колхоза им. Черняховского (д. Погорельцы, Слобода, Сычи), инкубаторной станции «Терасполье». Совершенствовали специализацию производства. При интенсивном развитии животноводства начали усиленно развивать кормовую базу, выращивать зерновые для приготовления собственных кормов. С вводом в строй Городей- ского сахарного завода стали выращивать сахарную свеклу. Весь этот огромный объем работы требовал правильных, вдумчивых решений. Я.В. Алексанкин проявил себя именно таким грамотным специалистом и руководителем, хорошим хозяйственником. Например, уже в 1957 году удой молока на корову достиг 2393 кг. А в начале 60-х годов, за 10 лет существования объединенного колхоза, урожайность зерновых и картофеля выросла больше чем в 3 раза и составила соответственно 21,2 и 225 ц/га.

Своим опытом эффективного ведения сельскохозяйственного производства Я.В. Алексанкин поделился в брошюре «Сочетание отраслей в животноводстве».

Колхоз им. Калинина за короткое время превратился в одно из передовых сельхозпредприятий не только нашего района и Беларуси. О нем знали в Союзе, потому что, начиная с 1950-х годов и до конца существования СССР (1991 г.), он был постоянным участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве. Успехи тружеников впечатляли.

Много сделал Яков Васильевич в жилищном строительстве. Уже в 1956-57 годах сселили 216 хуторов. Для этого колхоз помогал крестьянам деньгами и стройматериалами. Местная строительная бригада возвела 20 домов усадебного типа, которые хозяйство продало колхозникам с рассрочкой на 4-5 лет без процентов.

А в 60-х годах здесь началось экспериментальное строительство поселка городского типа. Дома со всеми коммунальными удобствами, улицы — заасфальтированы. Была создана вся инфраструктура: школа, детский сад, Дом культуры, бассейн, стадион, аптека, магазины. Застройка и благоустройство Снова в 1976 году были отмечены золотой медалью ВДНХ СССР. Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев дал высокую оценку колхозу им. Калинина, особенно по строительству производственных помещений и жилых домов для колхозников, благоустройству колхозной деревни.

Яков Васильевич Алексанкин много внимания уделял созданию кадрового потенциала своего хозяйства. Многие молодые люди учились, получали профессию, будучи колхозными стипендиатами.

Учился и сам руководитель. Я.В. Алексанкин написал и успешно защитил кандидатскую диссертацию по проблеме экономического развития и культурной перестройки деревни и в 1970 году стал кандидатом экономических наук. Его трудовые заслуги, большой организаторский талант были высоко оценены государством. В 1971 году Якова Васильевича наградили орденом Октябрьской Революции, в 1973-м — орденом Трудового Красного Знамени. Он — кавалер трех орденов Ленина. А в 1984 году стал Героем Социалистического Труда. Ему присвоили звание заслуженного ветеринарного врача БССР. Добавьте к этому еще три золотые и две бронзовые медали ВДНХ СССР. Я.В. Алексанкин имел звание отличника сельского хозяйства, участвовал в работе ХVII съезда профсоюзов СССР. Он получал персональную пенсию союзного значения. Его именем названа улица в агрогородке Снов. Ему присвоено звание «Почетный гражданин города Несвижа».

В 1981 году сам колхоз был награжден орденом Дружбы народов — за успехи, достигнутые в выполнении планов 10-й пятилетки по производству и продаже продукции земледелия и животноводства, за самоотверженный труд людей, а они здесь были разных национальностей. Наслышанные о передовом колхозе, многие стремились попасть сюда на работу.

Яков Васильевич возглавлял колхоз до 1988 года. Хозяйство развивалось и становилось богаче. Ежегодно получало 15 — 17 миллионов рублей чистой прибыли. Как говорили колхозники, «Алексанкин собрал миллионы». Эти средства, аккумулированные, благодаря Якову Васильевичу, сослужили хорошую службу, стали фундаментом для нового, более современного, в рыночных условиях, витка развития сельхозпредприятия.

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ.