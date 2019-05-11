ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прошу откомандировать в действующую армию…» Воспоминания о знаменитом земляке Якове Васильевиче Алексанкине

12.05.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Так вышло, что собирать материал для написания статьи

о Якове Васильевиче Алексанкине я начала 2 апреля,

в День единения народов  Беларуси и России.

Почему отмечаю это факт? Да потому,

что Яков Васильевич — русский,

родом он из Смоленской области.

Но больше 40 лет  проработал на белорусской земле,

из них 37 лет возглавлял колхоз имени Калинина

нашего района   (сейчас — СПК «Агрокомбинат Снов»).

Здесь он жил  до последних своих дней, здесь и похоронен.

К слову, на сновском кладбище покоятся и родители

Я.В. Алексанкина — Агафья Ивановна и Василий Федорович,

которые доживали свой век в Снове.

Это — еще одно свидетельство того, как тесно переплетены судьбы русских и белорусов, у наших народов —

общая история и общий День Победы.

«Прошу откомандировать в действующую армию…» Воспоминания о знаменитом земляке Якове Васильевиче Алексанкине

Яков Васильевич Алексанкин

О Якове Васильевиче Алексанкине мы писали не раз, но в основном — о трудовых достижениях, потому что он был награжден Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. А его колхоз и поселок Снов «гремели» на всю страну. Это — яркие страницы в истории Беларуси.

Больше рассказать об Я.В. Алексанкине как участнике Великой Отечественной войны нам помогла руководитель музея Сновской средней школы Валентина Петровна Богдан. В июне прошлого года исполнилось 95 лет со дня рождения Якова Васильевича. И на заседании совета школьного музея было принято решение организовать выставку «Отличник в учебе, труде и в бою», посвященную этой юбилейной дате. Новыми экспонатами  пополнился фонд музея. Были собраны более  подробные сведения об этом человеке. Вот что рассказала об Я.В. Алексанкине Валентина Петровна Богдан:

«Семья Алексанкиных жила в небольшой деревне Петрошково Ершичского района Смоленской области. В июне сорок первого года Якову Алексанкину исполнилось восемнадцать. Как раз окончил школу — все десять классов, серьезный на ту пору образовательный уровень, которого не каждый из деревенских ребят достигал. Учился на «отлично», о чем свидетельствует аттестат зрелости, который хранится в нашем музее. А потом —  выпускной вечер, и шагай дальше по жизни выбранной дорогой.

Только выбирать не пришлось. Потому что началась война. Все судьбы разом решились, все пути сошлись в один — военный. Сначала навстречу катящемуся с запада  огненному валу ушел Алексанкин-старший, Василий Федорович, и сразу вслед — сын Яков. Как и миллионы женщин, осталась  Агафья Ивановна ждать с фронта  мужа и сына. Ей посчастливилось дождаться родных людей.

…Конец сорок первого года. Яков Алексанкин — в рядах защитников столицы СССР. Снег, рано выпавший в ту суровую зиму, не успевал сохранить белизну: он чернел от разрывов, пороховой гари, копоти пожарищ и краснел от крови… Пролил свою кровь за Москву и Я. Алексанкин. Ранение было тяжелым. И в госпитале пришлось пробыть долго. Выздоровел. Ждал, когда выпишут, чтобы вернуться на фронт. Но вышло по-иному. Тогда, в начале сорок второго, создавалась Военно-ветеринарная академия. В госпитале, где лежал Я.В. Алексанкин, появился ее представитель, ходил вместе с главным врачом по палатам, агитировал поступать. Яков, что называется, и в мыслях того не держал. Но тут сосед, Александр Сысоев, начал потихоньку «сбивать»: «Пойдем в академию, она ж тоже военная. Выучимся — нам цены в армии не будет». — «А врага громить кто станет?! —  горячился Яков, — за твою Белоруссию драться, за мою Смоленщину?».

Но рассудителен, хоть и молод, был Сысоев! Объяснял: «Красной Армии в войне всё больше специалистов требуется, самых разных профилей. Тебе, крестьянской косточке, именно военная ветеринария подойдет. Ты же деревенский, с детства лошадей знаешь. А на фронте сейчас они во как нужны! И в кавалерии. И на перевозках всяких. И артиллерия — она тоже на конях передвигается. Подавай рапорт, не тяни!».

Так прямо с госпитальной койки Алексанкин попал на студенческую скамью: был зачислен на первый курс, в самый первый прием. В 1944 году, после ускоренного обучения, получил диплом военного ветврача. Перед выпуском вступил в партию. Перед выпуском — значит перед фронтом. Предлагали остаться в аспирантуре, но на все уговоры категорически отвечал: «Прошу откомандировать в действующую армию…».

«Прошу откомандировать в действующую армию…» Воспоминания о знаменитом земляке Якове Васильевиче Алексанкине

Я.В. Аляксанкін — у Савеце Міністраў БССР. 50-я гады

Яков Алексанкин получил назначение в Прибалтику. Был старшим ветврачом в артиллерии, потом — в стрелковом полку. Победу встретил под Кенигсбергом,  в госпитале, куда попал с тяжелой контузией. Медики снова поставили его на ноги. И опять продолжал нести армейскую службу капитан Алексанкин. Служил честно. Но всё чаще возвращался в мыслях к жизни мирной, деревенской. Были у него свои планы, как организовать дело колхозное, как ему, специалисту, помочь восстановлению разрушенного войной хозяйства. Надумал — и решился: подал рапорт о демобилизации. Отказали. Подчиняясь дисциплине, больше Я.В. Алексанкин об этом не просил. Но всё же отпустила его армия: в стране поднимали разоренное сельское хозяйство и остро требовались командиры производства, специалисты.

Был у Я.В. Алексанкина фронтовой товарищ, военфельдшер Мытько, белорус, демобилизовавшийся раньше него. Отбросив условности субординации, связывающие их много месяцев, он написал просто и душевно: «Приезжай, братко, к нам…». Откликнулся Яков Васильевич на приглашение, и с той трудной поры стала многострадальная Белоруссия его второй родиной…».

Так фронтовик, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны I степени, награжденный медалью «За боевые заслуги» Я.В. Алексанкин оказался в наших краях. К слову, его орден Красной Звезды под номером 1736682 хранится в музее Сновской СШ. Подтверждением к награде служит орденская книжка под номером 869521. В ней указано, что Я.В. Алексанкин награжден этим орденом 6 августа 1946 года.

С 1947 года Яков Алексанкин работал в Клецком и Несвижском районах, заведующим ветеринарными участками. Он всего себя отдавал порученному делу. В любое время его можно было увидеть на участке или в самой отдаленной деревне. Люди относились к  специалисту с уважением, называли его «академиком». А на сельских подворьях стало меньше больных животных.

В сентябре 1951 года Якова Алексанкина избрали председателем укрупненного колхоза имени Калинина, в который  вошло шесть близлежащих сельхозартелей: им. Калинина в д. Хвоево, «Знамя Советов» в д. Грусково, «Луч коммунизма» в д. Снов, «Красный огородник» в д. Огородники, «Борец» в Новом Снове, «Богатырь» в Тарейках. В состав объединенного колхоза вошло 700 хуторов. Наследство досталось незавидное. Колхоз имел 36 голов крупного рогатого скота (из них — 12 коров), 40 свиней, 37 овец. Размещались они в приспособленных крестьянских сараях. В первый год своего существования колхоз им. Калинина собрал по 6,5 центнера с гектара зерновых, по 72 ц/га картофеля. Годовой удой молока от коровы составил 816 килограммов.

Очень нелегко приходилось на первых  порах Якову Васильевичу. Вот что  рассказывает о тех временах кавалер ордена Дружбы  народов Людмила Николаевна Радоман, которая тогда работала дояркой: «Сселяли людей  с хуторов. Приедет бригада, раскроет дом, перенесет его в деревню, а хозяин найдет помощников — и за ночь дом  возвращался на прежнее место, на хутор. Правда, уже потом эти люди каялись. Ведь хутора, дороги к ним, межи — это же сколько земли впустую гуляло…». Яков Алексанкин понимал: хуторянам тяжело расставаться со  своей прежней жизнью, со своим  наделом земли, живностью в хлеву, инвентарем. Поэтому решил подать личный пример: за свои деньги купил для колхоза грузовой автомобиль.

Молодой председатель был приглашен на республиканское совещание льноводов, которое проходило в Барановичах. После этого  посоветовался с активом колхоза — и решили специализироваться на льноводстве. В первый же год лен принес хозяйству 2,5 миллиона рублей прибыли. С каждым годом финансовое состояние укреплялось. Колхоз стал миллионером. Строили фермы, мастерские, другие производственные помещения, покупали новую технику, развивали племенную работу в животноводстве. Хозяйство продолжало укрупняться: за счет Горного Снова и Дольного Снова, колхоза им. Черняховского (д. Погорельцы, Слобода, Сычи), инкубаторной станции «Терасполье». Совершенствовали специализацию производства. При интенсивном развитии животноводства начали усиленно развивать  кормовую базу, выращивать зерновые для приготовления собственных кормов. С вводом в строй Городей- ского сахарного завода стали выращивать  сахарную свеклу. Весь этот огромный объем работы требовал правильных, вдумчивых решений. Я.В. Алексанкин проявил себя именно таким грамотным специалистом и руководителем, хорошим хозяйственником. Например, уже в 1957 году удой молока на корову достиг 2393 кг. А в начале 60-х годов, за 10 лет существования объединенного колхоза, урожайность зерновых и картофеля выросла больше чем в 3 раза и составила соответственно 21,2 и 225 ц/га.

Своим опытом эффективного ведения сельскохозяйственного производства Я.В. Алексанкин поделился в брошюре  «Сочетание отраслей в животноводстве».

Колхоз им. Калинина за короткое время превратился в одно из  передовых сельхозпредприятий не только нашего района и Беларуси. О нем знали в Союзе, потому что, начиная с 1950-х годов и до конца  существования СССР (1991 г.), он был постоянным участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве. Успехи тружеников впечатляли.

Много сделал Яков Васильевич в жилищном строительстве. Уже в 1956-57 годах сселили 216 хуторов. Для этого колхоз помогал крестьянам деньгами и стройматериалами. Местная строительная бригада возвела 20 домов усадебного типа, которые хозяйство продало колхозникам с рассрочкой на 4-5 лет без процентов.

А в 60-х годах здесь началось  экспериментальное строительство  поселка городского типа. Дома со всеми коммунальными удобствами, улицы — заасфальтированы. Была создана  вся инфраструктура: школа, детский сад, Дом культуры, бассейн, стадион, аптека, магазины. Застройка и благоустройство Снова в 1976 году были отмечены золотой медалью ВДНХ СССР. Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев дал высокую оценку колхозу им. Калинина, особенно по  строительству производственных помещений и жилых домов для колхозников, благоустройству колхозной деревни.

Яков Васильевич Алексанкин много внимания уделял созданию  кадрового потенциала своего хозяйства. Многие молодые люди учились, получали профессию, будучи колхозными  стипендиатами.

Учился и сам руководитель. Я.В. Алексанкин написал и успешно защитил кандидатскую диссертацию по проблеме экономического развития и культурной перестройки деревни и в 1970 году стал кандидатом  экономических наук. Его трудовые заслуги, большой организаторский  талант были высоко оценены государством. В 1971 году Якова Васильевича наградили орденом Октябрьской Революции, в 1973-м — орденом Трудового Красного Знамени. Он — кавалер  трех орденов Ленина. А в 1984 году стал Героем  Социалистического Труда. Ему присвоили звание заслуженного ветеринарного врача  БССР. Добавьте к этому еще  три золотые и две бронзовые медали ВДНХ СССР. Я.В. Алексанкин имел звание отличника сельского хозяйства, участвовал в работе ХVII съезда профсоюзов СССР. Он получал персональную пенсию союзного значения. Его именем названа улица в агрогородке Снов. Ему присвоено звание «Почетный гражданин города Несвижа».

В 1981 году сам колхоз был награжден  орденом Дружбы народов — за  успехи, достигнутые в выполнении планов 10-й пятилетки по производству и продаже продукции земледелия и животноводства, за самоотверженный  труд людей, а они здесь были  разных национальностей. Наслышанные  о передовом колхозе,  многие стремились попасть сюда  на работу.

Яков Васильевич возглавлял колхоз до 1988 года. Хозяйство  развивалось и становилось богаче. Ежегодно получало 15 — 17 миллионов рублей чистой прибыли. Как говорили колхозники, «Алексанкин собрал миллионы». Эти средства, аккумулированные, благодаря Якову Васильевичу, сослужили хорошую службу, стали фундаментом для нового, более  современного, в рыночных условиях, витка развития сельхозпредприятия.

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так вышло, что собирать материал для написания статьи о Якове Васильевиче Алексанкине я начала 2 апреля, в День единения народов 
 
Новости дня
Новости разные
 
«Трудовой мигрант»: «В детстве хотел стать космонавтов, а потом решил быть профессором и уехал в США»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика