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Прощание с Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится

12.05.2019 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прощание с известным журналистом и главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко в воскресенье не состоится, сообщается на сайте радиостанции.



Доренко скончался 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле, однако авария не стала причиной смерти Доренко. Согласно предварительной версии, он умер от разрыва аорты, после чего упал с мотоцикла. Журналисту было 59 лет.

"Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция", - сказано в сообщении "Говорит Москва".

Сегодня ночью во 2-й судебный морг поступил документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным. В нем содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения и кремации "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы".

"Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен", - отметила радиостанция.

Напомним, ранее стало известно, что дочери журналиста намерены установить причины его смерти с помощью полиции. Кроме того, между ними и последней женой Доренко разгорелся конфликт по поводу того, где его хоронить.

 
 
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Прощание с известным журналистом и главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко в воскресенье не состоится, сообщается на сайте радиостанции.
 
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