Прощание с Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится









Доренко скончался 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле, однако авария не стала причиной смерти Доренко. Согласно предварительной версии, он умер от разрыва аорты, после чего упал с мотоцикла. Журналисту было 59 лет.





"Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция", - сказано в сообщении "Говорит Москва".





Сегодня ночью во 2-й судебный морг поступил документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным. В нем содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения и кремации "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы".





"Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен", - отметила радиостанция.





Напомним, ранее стало известно, что дочери журналиста намерены установить причины его смерти с помощью полиции. Кроме того, между ними и последней женой Доренко разгорелся конфликт по поводу того, где его хоронить.