Знаменитый Борис Беккер может стать новым тренером экс-третьей ракетки мира Григора Димитрова

Под руководством немца серб выиграл шесть из 15 своих "Шлемов".





27-летний болгарин также общается с Андре Агасси, который его последнее время консультировал, но американец не заинтересован в том, чтобы постоянно ездить по турнирам, сообщает novinite.com.



