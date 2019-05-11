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Знаменитый Борис Беккер может стать новым тренером экс-третьей ракетки мира Григора Димитрова
Источник материала: Партизан
Знаменитый Борис Беккер может стать новым тренером экс-третьей ракетки мира Григора Димитрова
Под руководством немца серб выиграл шесть из 15 своих "Шлемов".
27-летний болгарин также общается с Андре Агасси, который его последнее время консультировал, но американец не заинтересован в том, чтобы постоянно ездить по турнирам, сообщает novinite.com.
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Знаменитый Борис Беккер может стать новым тренером экс-третьей ракетки мира Григора Димитрова
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