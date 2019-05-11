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График прокачки восстановится до конца года, Беларусь восполнит свои потери от грязной нефти

12.05.2019 08:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Большая часть потерь Беларуси от "грязной" нефти в нефтепроводе "Дружба" восполнятся, поскольку Россия до конца года войдет в график нормальных поставок нефти, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

"Если отбросить эмоции, то очевидно, что большая часть из перечисленных факторов нанесенного ущерба к таковым на данном этапе не относятся - потерянный транзит, недозагрузка НПЗ не являются невосполнимыми потерями, так как график поставок будет нагнан до конца года, для этого есть и ресурс и возможность", - сказал он.

"К реальному ущербу скорее может относиться возможное повреждение оборудования на НПЗ, хотя здесь еще предстоит разобраться в масштабе, а так же стоимость денег на период задержки в поставках. А это далеко не сотни миллионов",- отметил собеседник агентства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потери республики от прокачки загрязненной российской нефти по трубопроводу "Дружба" исчисляются сотнями миллионов долларов.

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - сказал он.

По словам президента, при подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. "Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах - это же насосы на самих станциях и все прочее - и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода (ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" - ИФ) были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Я не говорю уже о том, что новополоцкий завод работал наполовину, мозырский простаивал, на треть работал", - добавил президент.

Представитель Минэнерго РФ не стал комментировать данное заявление.

 
 
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Большая часть потерь Беларуси от "грязной" нефти в нефтепроводе "Дружба" восполнятся, поскольку Россия до конца года войдет в график нормальных поставок нефти,...
 
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