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О сдаче в наем жилых помещений коммерческого использования в Каменецком районе

12.05.2019 09:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Каменецкий районный исполнительный комитет сдает в наем жилое помещение коммерческого использования государственного жилищного фонда, расположенное по адресу:

— четырехкомнатная квартира № 4 в доме № 25 по ул. Ленина в аг. Войская, общей площадью 80,6 кв. метра,  вид благоустройства – центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение.

Размер платы за пользование данным жилым помещением в месяц составляет– 41 рубль 11 копеек.

Заявления граждан о предоставлении в наем жилого помещения коммерческого использования принимаются с 13 мая 2019 г. по 27 мая 2019 г. в  Каменецком районном исполнительном комитете в службе «одно окно» по адресу: г. Каменец, ул. Брестская, 9, каб. 110, 111.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

По истечении указанного срока Каменецкий райисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит жилое помещение коммерческого использования гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилое помещение будет предоставлено гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.

За более подробной информацией по данному вопросу можно обратиться по телефонам: 2-13-56, 2-13-51,  9-09-48, 9-20-53, 9-20-41.

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Каменецкого райисполкома.

 
 
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Каменецкий районный исполнительный комитет сдает в наем жилое помещение коммерческого использования государственного жилищного фонда, расположенное по адресу:...
 
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