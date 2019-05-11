О сдаче в наем жилых помещений коммерческого использования в Каменецком районе

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Каменецкий районный исполнительный комитет сдает в наем жилое помещение коммерческого использования государственного жилищного фонда, расположенное по адресу:

— четырехкомнатная квартира № 4 в доме № 25 по ул. Ленина в аг. Войская, общей площадью 80,6 кв. метра, вид благоустройства – центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение.

Размер платы за пользование данным жилым помещением в месяц составляет– 41 рубль 11 копеек.

Заявления граждан о предоставлении в наем жилого помещения коммерческого использования принимаются с 13 мая 2019 г. по 27 мая 2019 г. в Каменецком районном исполнительном комитете в службе «одно окно» по адресу: г. Каменец, ул. Брестская, 9, каб. 110, 111.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

По истечении указанного срока Каменецкий райисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит жилое помещение коммерческого использования гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилое помещение будет предоставлено гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.

За более подробной информацией по данному вопросу можно обратиться по телефонам: 2-13-56, 2-13-51, 9-09-48, 9-20-53, 9-20-41.

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Каменецкого райисполкома.