Источник материала: Новости Волковыска

Несанкционированное использование воздушного пространства владельцами и пользователями беспилотных летательных аппаратов, в том числе в пределах запрещенных зон, может повлиять как на ухудшение безопасности полетов и авиационной безопасности, так и создавать угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, юридических лиц. Под беспилотным летательным аппаратом понимается воздушное судно без экипажа на борту (к ним также относятся дроны, квадрокоптеры).

Выполнение полетов в целях проведения аэрофотосъемки и аэромагнитной съемки осуществляется при наличии у пользователя воздушного пространства разрешения Генерального штаба Вооруженных Сил.

Полет без разрешения на использование воздушного пространства оператором беспилотного летательного аппарата является нарушением требований п. 95 Правил и классифицируется как административное правонарушение, предусмотренное статьей 18.41 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. В санкции данной статьи предусмотрена ответственность физического лица в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двадцати базовых величин, а для юридического лица – предупреждение или наложение штрафа до пятидесяти базовых величин.

Во время проведения массовых мероприятий их организаторам и участникам запрещается иметь при себе специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям.

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