В центре Минска проходит международная велогонка. Видеотрансляция

Источник материала: Tut.by

В центре белорусской столицы сегодня проходит крупная международная велогонка «Гран-при Минска». Старт и финиш — у Октябрьской площади.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На старт выйдут 150 гонщиков из 27 команд. Всего будет представлено 17 стран. Отметим, что трасса полностью совпадает с маршрутом Европейских игр.





Гонщики проедут 150 километров — 10 кругов по 15 километров. Маршрут включает в себя брусчаточный подъем недалеко от финиша.

Начало презентации команд — в 11.00. Старт — в 12.00.