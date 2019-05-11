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В центре Минска проходит международная велогонка. Видеотрансляция

12.05.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре белорусской столицы сегодня проходит крупная международная велогонка «Гран-при Минска». Старт и финиш — у Октябрьской площади.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На старт выйдут 150 гонщиков из 27 команд. Всего будет представлено 17 стран. Отметим, что трасса полностью совпадает с маршрутом Европейских игр.


Гонщики проедут 150 километров — 10 кругов по 15 километров. Маршрут включает в себя брусчаточный подъем недалеко от финиша.

Начало презентации команд — в 11.00. Старт — в 12.00.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре белорусской столицы сегодня проходит крупная международная велогонка «Гран-при Минска». Старт и финиш - у Октябрьской площади.
 
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