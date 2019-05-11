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В центре Минска проходит международная велогонка. Видеотрансляция
Источник материала: Tut.by
В центре белорусской столицы сегодня проходит крупная международная велогонка «Гран-при Минска». Старт и финиш — у Октябрьской площади.
На старт выйдут 150 гонщиков из 27 команд. Всего будет представлено 17 стран. Отметим, что трасса полностью совпадает с маршрутом Европейских игр.
Гонщики проедут 150 километров — 10 кругов по 15 километров. Маршрут включает в себя брусчаточный подъем недалеко от финиша.
Начало презентации команд — в 11.00. Старт — в 12.00.
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В центре белорусской столицы сегодня проходит крупная международная велогонка «Гран-при Минска». Старт и финиш - у Октябрьской площади.
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