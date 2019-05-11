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В Ростовской области произошёл хлопок газа. Погибли мужчина и девочка

12.05.2019 09:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 12 мая примерно в половине первого ночи в посёлке Чистоозерный Ростовской области произошёл хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме.  

Как сообщает РИА Новости, в результате произошедшего два человека погибли, ещё два – пострадали. 9-летняя девочка скончалась в машине скорой помощи, а мужчина оказался завален. К настоящему моменту его тело извлечено из-под завалов.  

В Ростовской области произошёл хлопок газа. Погибли мужчина и девочка
Фото: СУ СК России по Ростовской области  

По сведениям СУ СК России по Ростовской области, погибшему мужчине было 29 лет. Двое пострадавших находятся в больнице, им оказывается помощь.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».  

Осматривается место происшествия, опрашиваются жильцы дома, будет изучена документация газоснабжающей организации.  
 
 
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Новости России. 12 мая примерно в половине первого ночи в посёлке Чистоозерный Ростовской области произошёл хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме.  ...
 
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