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В Ростовской области произошёл хлопок газа. Погибли мужчина и девочка
Источник материала: СТВ
Новости России. 12 мая примерно в половине первого ночи в посёлке Чистоозерный Ростовской области произошёл хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Осматривается место происшествия, опрашиваются жильцы дома, будет изучена документация газоснабжающей организации.
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Новости России. 12 мая примерно в половине первого ночи в посёлке Чистоозерный Ростовской области произошёл хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме. ...
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