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В Полоцком районе фура не пропустила на перекрёстке легковушку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 мая около шести вечера в Полоцком районе легковушка протаранила фуру.
Как
Легковушка, за рулём которой находился 57-летний житель деревни Шпаковщина, врезалась в Volvo. Водитель Peugeot получил травмы и был доставлен в медучреждение.
По факту ДТП ведётся проверка.
Весной 2019 года в Сенненском районе из-за животного столкнулись Scania и Citroen.
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Новости Беларуси. 11 мая около шести вечера в Полоцком районе легковушка протаранила фуру. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний витеблянин на...
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