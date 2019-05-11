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В Полоцком районе фура не пропустила на перекрёстке легковушку

12.05.2019 09:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 мая около шести вечера в Полоцком районе легковушка протаранила фуру.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний витеблянин на Volvo с полуприцепом двигался по трассе Р-45. На перекрёстке неподалёку от деревни Фариново фура не пропустила ехавший по главной дороге Peugeot 806.  

Легковушка, за рулём которой находился 57-летний житель деревни Шпаковщина, врезалась в Volvo. Водитель Peugeot получил травмы и был доставлен в медучреждение.  

По факту ДТП ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Сенненском районе из-за животного столкнулись Scania и Citroen.  

Пострадал водитель микроавтобуса – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. 11 мая около шести вечера в Полоцком районе легковушка протаранила фуру.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний витеблянин на...
 
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