Румаса и Романчука вывели из Совета по развитию предпринимательства

Источник материала: Ежедневник

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Александр Лукашенко своим указом наделил Совет по развитию предпринимательства новыми полномочиями и изменил его состав. В нем не оказалось премьер-министра Сергея Румаса и независимого экономиста Ярослава Романчука.

Как отмечается, указ № 173 «О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства» принят в целях активизации участия представителей деловых кругов в выработке мер по регулированию предпринимательской деятельности, привлечению в страну инвестиций и стимулированию развития экономики.

Основными задачами совета определены подготовка предложений по формированию условий, стимулирующих развитие частного сектора экономики, совершенствование его отраслевой и территориальной структуры, повышение инновационной и инвестиционной активности его субъектов, а также по усилению социальной ответственности бизнеса; по совершенствованию деятельности государственных органов в сфере регулирования предпринимательской деятельности и инвестиций; по дальнейшей цифровизации экономики и максимальному внедрению современных информационных технологий в процессы взаимодействия субъектов хозяйствования с государственными органами и организациями; по эффективному использованию финансовых средств, направляемых на развитие и поддержку предпринимательства, включая привлекаемые средства иностранной безвозмездной и (или) международной технической помощи. Также он будет координировать деятельность областных (районных) советов по развитию предпринимательства и др.

По сравнению с предыдущим составом консультативного органа в нем произошли некоторые изменения.

Совет продолжит возглавлять первый вице-премьер Александр Турчин, а его заместителем остался бизнесмен Павел Топузидис.

Не нашлось места в обновленном составе премьер-министру Сергею Румасу, независимому экономисту Ярославу Романчуку, руководителям общественных и отраслевых предпринимательских организаций, директорам небольших компаний «Барро», « Фреор Рефригерайшн», «Белмаркет». Вместо них заседать в Совете по развитию предпринимательства будут владелец «Серволюкса» Евгений Баскин, глава «Кока-Кола Бевриджис Белоруссия» Александр Денисов, директор компании «Астодевелопмент» Надежда Матвеенок, руководитель Группы компаний «Протос» Николай Сыса и совладелец Туровского молочного комбината Игорь Чернявский.

Андрей Жишкевич, ранее представлявший в этой структуре Минский транзитный банк, теперь входит в нее как председатель правления Банка развития РБ.