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Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без ГАИ увеличен до 800 евро
Источник материала: Myfin
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Указ №175 «О страховании» содержит ряд норм, направленных на упрощение порядка применения и либерализацию отдельных положений законодательства в этой сфере.
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Лимит страхового возмещения при оформлении дорожно-транспортного происшествия увеличен с 400 до 800 евро.
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