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Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без ГАИ увеличен до 800 евро

12.05.2019 09:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без ГАИ увеличен до 800 евро
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ №175 «О страховании» содержит ряд норм, направленных на упрощение порядка применения и либерализацию отдельных положений законодательства в этой сфере.

 
 
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Лимит страхового возмещения при оформлении дорожно-транспортного происшествия увеличен с 400 до 800 евро.
 
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