В Казахстане задержали активистку, сделавшую фото с воображаемым плакатом

9 мая в твиттере появилась информация о задержании Жанботы Алжановой, сообщалось, что за несколько дней до этого она сфотографировалась с воображаемым плакатом.













По словам Алжановой, днем 9 мая в Нур-Султане к ней подъехал автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они окликнули ее по имени, после чего насильно затолкали в машину. Ей не предъявляли документов и не говорили о причине задержания. В полиции ей сообщили, что она якобы проходит свидетелем, допросили и изъяли телефон.









После приезда адвоката девушка была отпущена, проведя в полиции около семи часов. Алжанова занимается активизмом — помогает людям, задержанным на мирных демонстрациях 1 мая, поддерживает их в суде, сообщает о новых задержаниях и заседаниях суда. За пару дней до собственного задержания она опубликовала в фейсбуке фото с воображаемым плакатом.

Фото было сделано на фоне абсурдных задержаний из-за плакатов — в Уральске 6 мая был задержан 24-летний Аслан Сагутдинов, вышедший на площадь с пустым плакатом. Парня обвинили в проведении незаконного одиночного пикета.





29 апреля за плакат с цитатой Конституции Казахстана в Алматы был задержан активист Роман Захаров — его обвинили в хулиганстве.





А 23 апреля за плакат с надписью «От правды не убежишь» на алматинском марафоне были задержаны Асия Тулесова и Бейбарыс Толымбаев — их обвинили в якобы попытке помешать провести марафон.

За освещение задержания Тулесовой и Толымбаева в Казахстане был заблокирован кыргызский новостной сайт Kaktus.Media. 9 мая в стране были заблокированы казахские издания «Азаттык», The village, «Уральская неделя», «Эксклюзив», пол дня не работали «Информбюро», газета «Время» и сайт Казахстанского бюро по правам человека.





И протесты 1 мая, и плакаты были посвящены грядущим выборам президента. На первомайских митингах только в Алматы и Нур-Султане были задержаны 80 человек — на мирных демонстрациях они скандировали, что Касым-Жомарт Токаев — не их президент, Дарига Назарбаева — не их спикер.