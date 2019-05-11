С банькой, печкой и грядками. Почем продают добротные дачи под Витебском

Источник материала: Tut.by

Сейчас дачи переживают самый пик спроса. Эта подборка для тех, кто ищет недорогую — до 15 тысяч долларов, — но с удобствами дачу недалеко от Витебска.

Дача недалеко от Ворон (16 км от Витебска)

Сколько: чуть больше 11,5 тыс. долларов.

Описание: садовое товарищество «Строитель», дача построена в 1995 году. Общая площадь — почти 140 кв. м, участок — 10 соток. Печное отопление, есть водопровод. Газа — нет, туалет на улице. Есть гараж.





Дача в Боталях (18 км от Витебска)

Сколько: 12,5 тыс. долларов.

Описание: садовое товарищество «Пальминка», в 200 метрах — озеро Лосвидо. Участок — 14 соток.

Дача деревянная, высокий цокольный этаж, гараж. На первом этаже — кухня. Есть колодец, камин, печка, теплица. Насаждения — плодово-ягодные и декоративные деревья и кустарники, виноград.





Дача в Васьковичах (в черте города)

Сколько: 13 тыс. долларов.

Описание: площадь дома — 85,6 кв. м, деревянный, обложен кирпичом. Три комнаты. Печь. Участок — 15 соток, пруд, колодец, парник, гараж. Недалеко — остановка транспорта (зимой дорогу чистят).





Дача в Бибиревке (3 км от Витебска)

Сколько: 13 тыс. долларов.

Описание: участок 10 соток, земля выкуплена в частную собственность. Посажены яблони, виноград, ягоды. Есть колодец. Рядом — Двина и лес.

Дом из трех ярусов, площадь 129 кв. м. Есть хозяйственная подсобка, утепленный погреб. Русская печь, с одной стороны отделана плиткой. Второй этаж недостроенный. Но хозяева оставляют инструменты и стройматериалы: доски, кирпичи и т.д. Готовы недорого продать деревообрабатывающий станок.





Дача в Лужесно под Витебском

Сколько: 14 900 долларов (с торгом).

Описание: трехэтажная кирпичная дача с мансардой, площадь почти 115 кв. м, участок 7 соток. Рядом лес. Просторный гараж. Печь с плитой, духовкой и сушилкой. Газ — в баллонах. Три кладовые, большой балкон. Есть хозпостройки. Туалет на улице.

На участке — бетонные дорожки, плодовые кусты и деревья. Хорошее транспортное сообщение с Витебском: автобусы, маршрутки, дизель.



