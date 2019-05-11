|
Ветераны Горецкого района вспоминают о войне – ВИДЕО
12.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Мы побывали в гостях у ветеранов из Горецкого района и записали их воспоминания о Великой Отечественной. В кадре — Николай Кравцов, Николай Косенков, Михаил Бобылев и Юрий Богоньков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы побывали в гостях у ветеранов из Горецкого района и записали их воспоминания о Великой Отечественной. В кадре — Николай Кравцов, Николай Косенков, Михаил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)