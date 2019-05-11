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Ветераны Горецкого района вспоминают о войне – ВИДЕО

12.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Мы побывали в гостях у ветеранов из Горецкого района и записали их воспоминания о Великой Отечественной. В кадре — Николай Кравцов, Николай Косенков, Михаил Бобылев и Юрий Богоньков.

 


 
 
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  Мы побывали в гостях у ветеранов из Горецкого района и записали их воспоминания о Великой Отечественной. В кадре — Николай Кравцов, Николай Косенков, Михаил...
 
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