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Конкурсное производство открыто в отношении Белоозерской ДСПМК-26

12.05.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Экономическим судом Брестской области открыто конкурсное производство в отношении государственного унитарного дорожно-строительного предприятия "Белоозерская ДСПМК-26", сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.


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Конкурсное производство открыто в отношении Белоозерской ДСПМК-26

В экономический суд должник - Белоозерская ДСПМК-26 - 4 марта обратился с заявлением о возбуждении в отношении него процедуры банкротства. Дело о банкротстве было возбуждено 10 апреля, установлен защитный период сроком на один месяц. По его итогам временный управляющий представил отчет, в котором указал, что с 2017 года предприятие устойчиво неплатежеспособно, структура баланса компании является неудовлетворительной, имеются основания для открытия конкурсного производства.

"Определением от 10 мая защитный период в отношении должника завершен, открыто конкурсное производство, управляющим назначен Николай Волчек. Судебное разбирательство по делу состоится 16 августа", - отметили в пресс-службе экономического суда Брестской области.

Определение об открытии конкурсного производства не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в суд апелляционной инстанции не позднее 15 дней после его принятия.

 
 
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