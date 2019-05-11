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Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы прошла в средней школе №31

12.05.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

11 мая 2019 года в ГУО «Средняя школа № 31 г. Бреста» состоялся праздник, посвященный Дню Победы. Литературно-музыкальная композиция «Мы не забудем!» собрала в актовом зале учащихся среднего звена, представителей родительской общественности, а в концертной программе были задействованы ребята II – XI классов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66090.php

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы прошла в средней школе №31

На празднике присутствовали почетные гости: Кругликов Константин Максимович - ветеран Великой Отечественной войны, председатель нравственно-патриотической комиссии при ЖЭСе №6, почетный член педагогического коллектива школы, легендарный человек, о котором собран материал в школьном музее «Боевой Славы»; Кошелева Ирина Ивановна – ребенок войны, почетный член Совета ветеранов Московского района г. Бреста, почетный член педагогического коллектива школы; Миронов Александр Нестерович – подполковник в отставке, председатель ветеранской организации погранвойск «Восток». Константин Максимович рассказал о лихолетье военных лет, поздравил учащихся с Днем Победы, выступил с напутственными словами о том, что молодежь – это будущее страны, а самое главное на земле – это мир.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66090.php

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы прошла в средней школе №31

Во время проведения программы были использованы: видео «Они живы, пока мы их помним..», аудиозапись голоса Левитана, мультимедийная презентация. В исполнении учащихся прозвучали стихи «Чулочки», «Страшная сказка», «Памяти друга», «Утро Победы»; песни «Здравствуй, Родина моя», «Солдат победил войну», «Катюша», «Пора в путь дорогу», «Победная весна»; танцевальные композиции «Вальс Победы», «Прадедушка».

 
Теги: Брест
 
 
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  11 мая 2019 года в ГУО «Средняя школа № 31 г. Бреста» состоялся праздник, посвященный Дню Победы. Литературно-музыкальная композиция «Мы не забудем!» собрала в...
 
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