Бежали все!

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Задор, увлечение спортом и желание быть здоровыми объединили 15 команд учреждений образования и трудовых коллективов, которые приняли участие в районной легкоатлетической эстафете, посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие прошло на центральной площади города 4 мая.





Почётные гости спортивного праздника — председатель РО ОО «Белорусский союз офицеров» Борис Романов и председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова подчеркнули, что участие в легкоатлетической эстафете — это дань уважения старшему поколению. Они пожелали всем бодрости духа и победы на дистанции.

— Уже несколько лет подряд мы проводим накануне Дня Победы традиционную весеннюю легкоатлетическую эстафету, — сказала, приветствуя команды, председатель райобъединения профсоюзов Ирина Дорощенко. — Надеюсь, что эту традицию сохраним надолго. Ведь очень важно передать память о тех, кто уже никогда не вернётся с полей сражений, от поколения к поколению.

Ирина Аркадьевна пожелала командам успешного старта и заслуженной победы. После приветственных слов представители команд, гости и присутствующие возложили цветы на мемориальном комплексе «Бессмертие».

Легкоатлетическая эстафета состояла из шести этапов. Каждый спортсмен старался приложить все усилия, чтобы первым добежать до финиша.

Один за другим, уступая доли секунд сопернику, участники пересекали финишную черту. И вот он, торжественный момент награждения. 1-е место среди девяти команд трудовых коллективов завоевали представители воинской части, 2-е — команда РОВД, 3-е — ГГАТК. Команда СШ № 1 г. Городка заняла 1-е место среди шести команд учреждений образования района, 2-е — команда СШ № 2 г. Городка, 3-е — Бычихинской СШ.

Подводя итог праздника, главный судья эстафеты Виктор Бобков отметил, что соревнование дало старт летней спортивной кампании, а Ирина Дорощенко напомнила о предстоящем велопробеге «Сцежкамі Тараса» и призвала всех дружить со спортом. Участники эстафеты получили заряд бодрости и хорошую порцию здоровья, а также отличное весеннее настроение.

Галина ЯКОВЛЕВА.